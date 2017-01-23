Вечер памяти Николая Колиберского пройдет в Пскове 29 января

29 января в 16.00 Центральная городская библиотека (ул. Конная, д. 6) приглашает на вечер «Николай Колиберский – имя Пскова», посвященный 120-летию со дня рождения псковича, заслуженного учителя РСФСР Николая Николаевича Колиберского (1897-1981).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, Николай Николаевич принадлежал той плеяде псковской интеллигенции, мифология которой до сих живет в памяти благодарных потомков.

Николай Колиберский учился в Псковской губернской мужской гимназии, в которой застал и будущего писателя Юрия Тынянова, и будущего известного микробиолога Льва Зильбера, и выдающегося врача-гигиениста Августа Летавета, а Владимир Брадис был у него репетитором математики. В одном классе с Николаем Колиберским учился и Леон Поземский, ставший впоследствии революционером.

Николай Николаевич Колиберский стал легендой своего города, обрел славу лучшего учителя, великого педагога и был любим учениками и их родителями как-то по-домашнему, и, кажется, что весь город полвека назад учился у самого Колиберского. Придя к нам из XIX века, он вдохновенно читал наизусть из опубликованного и неопубликованного Золотого и Серебряного века, водил экскурсии, рассказывая об удивительном губернском Пскове, снимая шляпу, раскланивался с каждым прохожим, и даже маленьким детям говорил «Вы» и называл их по имени-отчеству.

«Его уроки литературы были очень глубоки и личностны, несмотря на весь груз пропаганды, груз идеологии, без которого невозможно было даже одаренному учителю. Этот учительский дар он унаследовал от своего отца - священника и учителя Николая Алексанровича Колиберского, который был одним из руководителей Псковской православной миссии в годы Великой Отечественной войны, и дар этот невозможно было скрыть, как светильник, который куда бы ни прятали, все равно свет от него исходит», - рассказывает историк, преподаватель Московского Свято-Филаретовского православно-христианского института Константин Обозный. Николай Александрович Колиберский, отец великого педагога, был одним из прототипов главного героя фильма Владимира Хотиненко «Поп».

На вечере будут представлены новые материалы о Николае Николаевиче Колиберском. Воспоминаниями поделится его дочь – Татьяна Николаевна Недосекина, один из его учеников -преподаватель ПсковГУ Валерий Федорович Павлов, историк Михаил Иванович Зуев, хорошо знавший семью Колиберских, а также выпускники школы № 1 имени Леона Поземского. Пройдет показ фотопрезентации о жизнетворчестве замечательного учителя.

Источник: Псковская Лента Новостей