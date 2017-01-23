Специалистов «Псковэнерго» поблагодарили за помощь в освещении городского катка в Невеле

В начале года в городском парке Невеля состоялось открытие спортивной площадки с обновленным ледовым покрытием. Как пишет «Невельский вестник», заливку катка провели спортивная общественность с участием неравнодушных жителей города. Теперь хоккеисты местной команды тренируются на родном льду, а в остальное время на спортивной площадке проходит массовое катание. Дети и взрослые с удовольствием предаются активному отдыху и пользуются возможностью кататься на коньках на свежем воздухе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Псковэнерго», на катке теперь установлено освещение, так что взрослые и дети могут бывать здесь в вечернее время, после работы и учебы. Слова благодарности в адрес специалистов РЭС №3 Южных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выразило руководство районного управления образования, физической культуры и спорта. В канун Нового года энергетики оказали помощь муниципалитету в монтаже линии СИП, установке светильников, а также обеспечили необходимой мощностью уличное освещение городского ледового катка.

Источник: Псковская Лента Новостей