Специалистов «Псковэнерго» поблагодарили за помощь в освещении городского катка в Невеле

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«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО39
ЖКХ
Горводоканал Пскова сообщает об изменении нормативов на холодную воду и водоотведение с января 2017 года10
Выездные семинары пройдут в Печорах 1 и 2 февраля в рамках проекта «Университет третьего возраста – факультет ЖКХ»
Общество
Минтруд опубликовал к обсуждению перечень из 104 профессий для прохождения альтернативной гражданской службы