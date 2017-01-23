Андрей Турчак поздравил региональное отделение ДОСААФ России с 90-летием

В понедельник, 23 января, в Пскове, в Доме офицеров губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в торжественном собрании, посвященном 90-летию образования Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Для многих поколений жителей подготовка в ДОСААФ стала настоящей школой жизни, многие получили здесь начальную военно-техническую подготовку, овладели многочисленными профессиями военно-прикладного характера, необходимыми и военное время, и в мирной жизни», - отметил Андрей Турчак, обращаясь к руководству и сотрудникам ДОСААФ.

«Здесь растут и воспитываются настоящие защитники Отечества. Среди выпускников - Герои Советского Союза, участники Великой Отечественной войны и боевых действий», - подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание, что за годы существования региональным отделением было подготовлено для вооруженных сил более 37 тысяч водителей, более трех тысяч мастеров и кандидатов в мастера по парашютному, авиационному, мотоциклетному видам спорта, около 30 тысяч специалистов массовых технических профессий. По мнению губернатора, дальнейшее развитие организации невозможно без тесного взаимодействия регионального отделения, администрации области и муниципальных образований.

Андрей Турчак пожелал всем ветеранам, сотрудникам регионального отделения ДОСААФ «здоровья, мира, благополучия и успехов в укреплении обороноспособности страны». В качестве подарка от администрации региона он вручил руководству ДОСААФ сертификат на мобильный стрелковый тир, а отличившимся сотрудникам организации - благодарности администрации области и награды ДОСААФ России за особые заслуги и личный вклад в укрепление обороноспособности и патриотическое воспитание граждан.

В свою очередь руководитель регионального отделения ДОСААФ Александр Бреус напомнил, что организация прошла славный путь. «На протяжении всей своей истории она доказала жизненность традиций и подготовила большое количество видных деятелей», — сказал он, обратив внимание на такие имена как Юрий Гагарин, Валентина Терешкова.

По его словам, в последние годы идет возрождение ДОСААФ, в частности, в направлениях клубной и секционный работы.

Он сообщил, что в текущем году в планах возродить авиационно-спортивный клуб, открыть «Морской клуб», а в 2018 году - «Морскую школу». Кроме того, с этого года начнется подготовка парашютистов, откроется ряд других специальностей.

Слова признательности в адрес ветеранов, сотрудников ДОСААФ направил также председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Он подчеркнул, что ДОСААФ выполняет важную задачу по подготовке допризывной молодежи и пожелал, чтобы «организация набиралась сил, крепла и занималась работой в этом важном и нужном направлении, воспитывала патриотов своей страны».

Глава города Пскова Иван Цецерский отметил, что организация выполняет важную миссию - является связующим звеном между армией и обществом. «ДОСААФ взят курс на то, чтобы наша страна продолжала крепнуть», - сказал глава города, пожелав успехов в этом важном государственном деле.

Добавим, сегодня в структурных подразделениях Псковского регионального отделения ДОСААФ России работают 20 спортивных секций. Они охватывают 12 видов спорта, в которых занимаются более 250 человек. В 2017–2018 годах планируется создание спортивных секций по планерному, парусному спорту, морскому многоборью и тяжелой атлетике. Для проведения поисковой деятельности в Псковской области, развития у молодежи интереса к изучению истории России в региональном отделении ДОСААФ России в 2016 году создан военно-патриотический поисковый клуб «Купол».

Источник: Псковская Лента Новостей