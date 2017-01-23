Выставка «Блокадные дни Ленинграда» открылась в Псковской областной библиотеке

Отдел гуманитарной литературы библиотеки приглашает на выставку «Блокадные дни Ленинграда», посвященную 73-й годовщине полного освобождения города от фашистской осады.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в основе книг, представленных на выставке, воспоминания очевидцев событий, дневниковые записи ленинградцев, которые позволяют взглянуть на жизнь осажденного города изнутри, узнать радости и горести его жителей, понять, как в нелегких условиях вражеской осады удалось отстоять город. В каждом из дневников - свой рецепт выживания в чрезвычайных условиях. Но есть в них одно общее - это настроение: беда, выпавшая Ленинграду и ленинградцам.

Особняком в экспозиции стоят детские блокадные дневники:

С. В. Магаева «Дети блокадного Ленинграда»

Книга подготовлена к 70-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов при участии «Московской общественной организации ветеранов – жителей блокадного Ленинграда».

Авторы в детском возрасте пережили бомбардировки и артобстрелы, лютый голод и промозглую стужу первой блокадной зимы. В книге представлены психологические портреты 126 блокадных детей разного возраста, приводятся данные о вкладе ленинградских детей в оборону города и о спасении осиротевших малышей. Авторы, профессиональные врачи более чем с полувековым стажем, систематизировали особенности характеров блокадников, которые способствовали выживанию в экстремальных условиях: выносливость, обостренное чувство гражданского и семейного долга, ответственность, самообладание в критических ситуациях. 11 тысяч из них за совершенный подвиг удостоены боевой медали «За оборону Ленинграда». Все выжившие в блокаду дети состоялись в дальнейшем как незаурядные личности.

На Пискаревском, Смоленском, Серафимовском и Волковом кладбищах покоятся жертвы блокады, в том числе ленинградские дети. Никто не знает, сколько детей погибло от голода, сколько убито бомбами и снарядами. По некоторым подсчетам, из 400 тысяч детей, остававшихся в городе к ноябрю 1941 года, погибло не менее 200 тысяч.

В книге собраны документальные свидетельства и воспоминания бывших детей-блокадников, сведения о том, что довелось им испытать, как удалось выжить, выстоять и помочь близким, и как сложилась жизнь после войны.

К 70-летию Великой Победы редакция издательского дома «Аргументы и факты» выпустила «Детскую книгу войны. Дневники 1941–1945». В одном томе собраны 35 дневников, которые дети вели в гетто и концлагерях, на линии фронта, в блокадном Ленинграде, в тылу, в Германии, угнанные туда на работы. Каждая строчка из них — страшные и честные свидетельства того, через что пришлось пройти и что довелось испытать миллионам маленьких жителей великой страны.

Буров А. В. «Блокада день за днем»

Автор книги - Абрам Вениаминович Буров, ленинградец, военный журналист, офицер – каждым фактом в событийной мозаике издания

присутствует как свидетель, как современник, как участник беспримерных буден, ставших для человечества школой высокого мужества.

Он ничего не выдумывал. Он собирал и классифицировал факты, движимый человеческой ответственностью перед памятью погибших героев, перед просветленной душой грядущего мира, ради жизни которого они, эти герои, не жалели себя, истекая кровью на железных рубежах осажденного Ленинграда.

В. М Ковальчук, А. Н. Чистиков «Ленинград в годы Великой Отечественной войны»

В книге представлена история Ленинграда военной поры с 22 июня 1941 года до 9 мая 1945 года. В исторических очерках отрывки из документов, которые недавно появились в печати, из дневников, а также впервые публикуемые воспоминания бывших блокадников. Почти 400 фотографий помогают зрительно представить будни и праздники, труд, быт и досуг горожан в эти суровые годы.

Работа выставки продлится до 31 января по адресу: ул. Профсоюзная, д. 2, 3 этаж.

Источник: Псковская Лента Новостей