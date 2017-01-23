Минтруд опубликовал к обсуждению перечень из 104 профессий для прохождения альтернативной гражданской службы

Минтруд РФ предлагает включить в список профессий для прохождения альтернативной гражданской службы почтальонов, преподавателей, водителей, врачей и программистов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что для общественного обсуждения опубликован проект приказа Минтруда, которым утверждается перечень видов работ профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу.

В него включены 104 вида работ и профессий, пишет «Интерфакс».

«Список включает широкий спектр рабочих профессий и должностей служащих - водитель, маляр, оленевод, врач, преподаватель, социальный работник, слесарь, повар, тракторист, почтальон, инженер-программист, медицинская сестра и др.», - говорится в сообщении пресс-службы.

В проекте приказа также содержится перечень организаций, где возможно прохождение альтернативной службы. В Минтруде отмечают, что это преимущественно госучреждения образования, здравоохранения, культуры и искусства, а также социального обслуживания.

Также в Минтруде пояснили, что перечень сформировали на основе предложений региональных и федеральных властей.

Проект приказа размещен на сайте regulation.gov.ru, общественные обсуждения по проекту завершаются 6 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей