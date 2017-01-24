Росгвардия призывает жителей Псковской области активнее использовать Единый портал госуслуг

Кроме того, пользователь, получивший госуслугу, при желании имеет возможность оценить качество ее предоставления и компетентность сотрудника Росгвардии, который с ним работал.

Напомним, что центром ЛРР отдела Росгвардии по региону реализована возможность подтверждения учётной записи пользователей и возможность регистрации заявителей на едином портале государственных услуг по линии лицензионно-разрешительно й работы .