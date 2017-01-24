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Колебания температуры от +4 до -15 градусов ожидаются в Псковской области в течение недели

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На этой неделе в Псковской области ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры от +4 до -15 градусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного...5



Почта Mail.Ru запустила возможность отложенной отправки писем

24.01.2017 20:04 ПЛН, Псков

Начиная с 24 января почта Mail.Ru позволяет воспользоваться системой отложенной отправки писем. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.
 
Для этой функции необходимо указать желаемые дату и время, после чего письмо будет отправлено автоматически. Пока сообщение не доставлено получателю, его можно отредактировать, прикрепить файлы или изменить время отправки. Кроме того, его можно безвозвратно удалить.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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