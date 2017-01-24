В облсовпрофе обсуждают проблему невыплаты стимулирующей части зарплаты бюджетникам в Псковской области

«Круглый стол», посвященный обсуждению проблемы начисления и выплаты стимулирующей части зарплаты работникам бюджетной сферы в Псковской области, проходит сегодня, 24 января, в Псковском областном совете профсоюзов.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в работе «круглого стола» принимают участие заместители председателя облсовпрофа Надежда Партхаль и Андрей Хришкевич, представители отраслевых профсоюзов, председатель Государственного комитета Псковской области по труду и занятости Сергей Аржаников, зампредседателя Госкомитета Псковской области по здравоохранению Денис Иванов, заместитель председателя Госкомитета по культуре Владимир Куприн, заместитель председателя Госуправления образования Галина Антипина, представители прокуратуры, депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг, представители администрации Дедовичского района, сотрудники Дедовичской средней школы №1 и Дедовичской районной больницы.

Участники «круглого стола» обсуждают ключевую тему встречи на примере ситуации с невыплатой в 2016 году стимулирующей части заработной платы работникам образования Дедовичского района и сотрудникам ГБУЗ «Дедовичская районная больница».

Напоминая историю вопроса, Надежда Партхаль сообщила, что стимулирующие выплаты всегда были хорошим толчком для увеличения эффективности труда работников. По ее словам, со стороны дедовичской школы №1 жалобы на невыплату стимулирующих начались в июле 2016 года. Получив письмо с соответствующей жалобой, Госуправление образования обратилось в адрес первого вице-губернатора Веры Емельяновой с просьбой принять меры. В августе она направила в адрес управления ответ, что стимулирующие выплаты будут произведены, однако этого не последовало. Дедовичский район был на тот момент не в состоянии начислить и осуществить эти выплаты в связи с острой нуждаемостью в субвенциях из областного бюджета в размере более 5 млн рублей.

В декабре 2016 года профсоюзы обратились в прокуратуру области и получили ответ 9 января текущего года, где было указано, что «главе района рекомендовано пересмотреть штатное расписание с целью оптимизации в связи с тем, что недостаток средств по субвенциям сложился в результате превышения фонда оплаты труда работников образования по сравнению принятыми нормативными расходами», пояснила Надежда Партхаль.

Работники образования Дедовичского района сегодня попросили профильные ведомства «не заниматься отписками, а дать четкий ответ, почему возникла такая ситуация, при которой зарплату учителей фактически сравняли с зарплатой уборщицы». Заместитель начальника управления образования региона Галина Антипина пояснила, что администрация области стремится к тому, чтобы правильно рассчитать объем субвенций, но есть моменты, не зависящие от областного бюджета. В частности, многое в данной ситуации зависит от руководителя образовательного учреждения и его умения правильно распределить средства таким образом, чтобы хватило всем. В ходе проведенной проверки было выявлено отклонение от норматива финансирования деятельности административно-управленческого аппарата в сторону увеличения. В связи с этим деньги, которые шли на управленческий и обслуживающий персонал, снимаются с зарплаты педагогических работников.

По словам Галины Антипиной, в каждом районе складывается своя специфика в части оплаты труда педработников, в частности стимулирующих выплат. Например, «власти Псковского района слишком долго платили воспитателям из собственных средств, чтобы удержать их в детсадах, и фактически они получали зарплату на уровне учителей», и в течение двух последних лет выполнение «дорожной карты» в части выплаты зарплат относительно прогнозного показателя было в пределах 126 процентов. «Но это тоже чревато. Когда мы перевыполняем «дорожную карту», нас тоже по головке не гладят», - заметила она.

Как было отмечено в ходе «круглого стола», проблема со стимулирующими выплатами актуальна не только для Дедовичского района - стимулирующие выплаты педагогическим работникам платят в требуемом объеме только отдельные школы региона. Не лучше себя чувствуют себя и воспитатели. Так, воспитатель с 40-летним стажем и высшей категорией, работающий в учреждении образования Псковского района, получает чуть больше 12 тыс. рублей и еле сводит концы с концами.

В ходе сегодняшнего мероприятия представители профсоюзов, исполнительной власти, учреждений образования и прокуратуры пытаются сообща найти выход из создавшейся ситуации.

Источник: Псковская Лента Новостей