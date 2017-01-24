Псковская таможня предупредила бизнесменов о штрафах за отсутствие сведений о перемещении товаров

С 29 января 2017 года вступают в силу изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, внесенные Федеральным законом от 28 декабря 2016 года № 510-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 104 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Изменения вносятся в часть 1 статьи 4.5, статью 19.7, часть 1 статьи 23.8, пункт 4 части 1.1 статьи 29.9 КоАП.

Статья 19.7 дополняется статьёй 19.7.13 «Непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров». Непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров либо представление статистической формы, содержащей недостоверные сведения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 10 000-15 000 рублей, на юридических лиц в размере 20 000-50 000 рублей.

При повторном совершении правонарушения штраф увеличивается для должностных лиц до 20 000-30 000 рублей, для юридических лиц до 50 000-100 000 рублей.

Индивидуальные предприниматели несут административную ответственность как юридические лица.

Лицо освобождается от административной ответственности за правонарушение, предусмотренное статьёй 19.7.13, в случае добровольного, своевременного (до выявления таможенным органом административного правонарушения) представления в таможенный орган заявления об аннулировании статистической формы, содержащей недостоверные сведения, с одновременным представлением новой статистической формы с достоверными сведениями.

Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьёй 19.7.13 КоАП, возлагается на таможенные органы.

Источник: Псковская Лента Новостей