Псковская таможня предупредила бизнесменов о штрафах за отсутствие сведений о перемещении товаров

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«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО37
ЖКХ
Великолукский и Печорский районы находятся в «последних вагонах» по реализации программы расселения граждан из аварийного жилья
В феврале суммы в квитанциях псковичей за ОДН уменьшатся в несколько раз, заверил вице-губернатор107
Общество
Только пять районов Псковской области не имеют задолженности по компенсации коммунальных платежей сельским педагогам1