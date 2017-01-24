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Только пять районов Псковской области не имеют задолженности по компенсации коммунальных платежей сельским педагогам

24.01.2017 16:53 ПЛН, Псков

Только пять районов Псковской области не имеют задолженности по компенсации педагогам, проживающим на селе, расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Об этом сообщила председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева на «круглом столе», посвященном обсуждению проблемы начисления и выплаты стимулирующей части зарплаты работникам бюджетной сферы в Псковской области, который проходит в Псковском областном совете профсоюзов.

«На сегодня у нас только у пяти районов нет задолженности по выплате коммунальных льгот. По остальным есть задолженность за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года», - пояснила Наталья Горбачева. Принимая во внимание, что в муниципальных образованиях региона также есть задолженность по выплатам молодым специалистам и стимулирующим выплатам педагогам, она высказала мнение, что вопрос надо решать кардинально - не на уровне отдельного района, в частности, Дедовичского, где педагоги не получают стимулирующие выплаты, а на более высоком уровне, тем более что в подобной ситуации находятся и другие регионы страны.

«Мы вышли на Общероссийский народный фронт, потому что стимулирующие выплаты - это вопрос всей страны, мы не одни такие. Будем следить за решением этого вопроса. Ситуация серьезная, но без индексации нам этот вопрос не решить», - резюмировала Наталья Горбачева.

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг согласился с тем, что вопрос не в Дедовичском районе, а в целом в системе, и отметил, что позитивный сдвиг в решении проблемы может последовать в связи с принятием нового закона о субвенциях в сфере образования. «Начальнику Госуправления образования Александру Седунову была дана рекомендация представить расчеты по образовательным организациям, чтобы мы понимали, что новая система не приведет к падению доходов работников образования... но этой таблицы на сегодня нет, а она по сути является ключевой, - пояснил парламентарий. - Возможно, мы увидим ее через два дня, на сессии Псковского областного Собрания».

Кроме того, Лев Шлосберг отметил необходимость проведения мониторинга в части применения нового закона о субвенциях хотя бы в течение полугода, чтобы посмотреть, насколько этот закон обеспечивает потребности работников образования.

Источник: Псковская Лента Новостей



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