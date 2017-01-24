Только пять районов Псковской области не имеют задолженности по компенсации коммунальных платежей сельским педагогам

Только пять районов Псковской области не имеют задолженности по компенсации педагогам, проживающим на селе, расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Об этом сообщила председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачева на «круглом столе», посвященном обсуждению проблемы начисления и выплаты стимулирующей части зарплаты работникам бюджетной сферы в Псковской области, который проходит в Псковском областном совете профсоюзов.

«На сегодня у нас только у пяти районов нет задолженности по выплате коммунальных льгот. По остальным есть задолженность за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года», - пояснила Наталья Горбачева. Принимая во внимание, что в муниципальных образованиях региона также есть задолженность по выплатам молодым специалистам и стимулирующим выплатам педагогам, она высказала мнение, что вопрос надо решать кардинально - не на уровне отдельного района, в частности, Дедовичского, где педагоги не получают стимулирующие выплаты, а на более высоком уровне, тем более что в подобной ситуации находятся и другие регионы страны.

«Мы вышли на Общероссийский народный фронт, потому что стимулирующие выплаты - это вопрос всей страны, мы не одни такие. Будем следить за решением этого вопроса. Ситуация серьезная, но без индексации нам этот вопрос не решить», - резюмировала Наталья Горбачева.

Депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг согласился с тем, что вопрос не в Дедовичском районе, а в целом в системе, и отметил, что позитивный сдвиг в решении проблемы может последовать в связи с принятием нового закона о субвенциях в сфере образования. «Начальнику Госуправления образования Александру Седунову была дана рекомендация представить расчеты по образовательным организациям, чтобы мы понимали, что новая система не приведет к падению доходов работников образования... но этой таблицы на сегодня нет, а она по сути является ключевой, - пояснил парламентарий. - Возможно, мы увидим ее через два дня, на сессии Псковского областного Собрания».

Кроме того, Лев Шлосберг отметил необходимость проведения мониторинга в части применения нового закона о субвенциях хотя бы в течение полугода, чтобы посмотреть, насколько этот закон обеспечивает потребности работников образования.

Источник: Псковская Лента Новостей