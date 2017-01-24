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В псковском УМВД круглосуточно работает «телефон доверия»

24.01.2017 19:22 ПЛН, Псков

УМВД России по Псковской области обращает внимание граждан на круглосуточное функционирование «телефона доверия». Он входит в систему «горячей линии МВД России».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, с его помощью каждый гражданин в режиме реального времени имеет возможность сообщить о преступных посягательствах и правонарушениях, совершаемых либо совершенных сотрудниками органов внутренних дел.

Все поступающие сообщения проходят обязательную регистрацию в установленном порядке и по ним осуществляются соответствующие проверки.

Контактный телефон: (8112) 59-22-33.

Источник: Псковская Лента Новостей



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