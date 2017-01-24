32 жителя частного сектора Пскова было проинструктировано в ходе очередного профилактического рейда

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Дорожная обстановка
«Ниссан» после столкновения с «Рено» повредил три припаркованные автомашины на улице Коммунальной в Пскове. ФОТО37
ЖКХ
В Пскове согласовали отклонение от предельных параметров разрешенного строительства дома на Герцена, 25
Великолукский и Печорский районы находятся в «последних вагонах» по реализации программы расселения граждан из аварийного жилья
Общество
Археологический центр Псковской области готов покинуть помещение на Герцена, 1/1, если будет предложение достойное помещение взамен