У руководства образовательных учреждений Пскова должен быть налажен полный контакт с родителями обучающихся детей, считает Иван Цецерский

У руководства образовательных учреждений города должен быть налажен полный контакт с родителями обучающихся детей. Об этом сегодня, 24 января, заявил глава Пскова Иван Цецерский в ходе рабочего совещания с представителями муниципального Управления образования, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков».

Были рассмотрены организационно-хозяйственные вопросы учреждения, а также работа с родительским активом. «По представленной информации видно, что 38-м саду взаимодействие с родителями отработано и не вызывает нареканий. Однако в мой адрес поступило несколько обращений от мамочек, которые не могут достигнуть понимания со стороны руководства дошкольного образовательного учреждения», - высказался Иван Цецерский. Такие же опасения есть и по поводу городских школ.

Глава Пскова поручил Управлению образования подготовить встречи с представителями родительских комитетов детских садов, а также начального, среднего и старшего звена школ города.

Источник: Псковская Лента Новостей