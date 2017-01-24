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Комитет по охране памятников будет добиваться демонтажа дополнительного входа в здание Главпочтамта в Пскове, прорубленного еще в 2014 году

24.01.2017 19:47 ПЛН, Псков

Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия будет добиваться демонтажа дополнительного входа в здание Главпочтамта в Пскове, который прорубил бизнесмен еще в 2014 году. Об этом на пресс-конференции 24 января сообщила заместитель председателя комитета Надежда Волова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
 
По ее словам, ответчик прошел уже все суды, оспаривая предписание госкомитета демонтировать конструкцию, но не нашел поддержки с их стороны. 
 
 
Теперь контролировать ход исполнения решения суда будут судебные приставы.
 
Напомним, псковский предприниматель в 2014 году без согласования с комитетом построил дополнительный вход в здание Главпочтамта в Пскове на ул. Советской, 20. Предпринимателю было выдано предписание с требованием о демонтаже данной конструкции и элементов благоустройства в срок до 31 августа 2014 года.
 
2 июля 2014 года в Псковском городском суде состоялось судебное заседание по рассмотрению протокола об административном правонарушении, составленного Государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия, в отношении индивидуального предпринимателя по факту проведения земляных работ у здания Главпочтамта в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова», включенного в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия.
 
По результатам рассмотрения судом первой инстанции принято решение о привлечении бизнесмена к административной ответственности и назначено административное наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
 
Предприниматель пытался это решение оспаривать, но безрезультатно. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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