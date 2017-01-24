Археологический центр Псковской области готов покинуть помещение на Герцена, 1/1, если будет предложение достойное помещение взамен

Археологический центр Псковской области готов покинуть помещение на улице Герцена, 1/1, если будет предложение достойное помещение взамен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор учреждения Марина Кулакова на пресс-конференции 24 января.

По ее словам, на сегодня официально предложение покинуть здание на Герцена центру не поступало, хотя слухи ходят. Археологи готовы рассмотреть варианты и переехать, если им предложат достойное помещение взамен, уточнила Марина Кулакова. В противном случае они будут бороться за «свое» здание.

Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Надежда Волова добавила, что нужно приветствовать стремление инвестора привести в порядок несколько домов на Герцена и дом №3/13 на улице Пушкина. У государства, добавила она, нет средств, чтобы их содержать.

Источник: Псковская Лента Новостей