Сегодня: Вторник, 24 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Кинокайф Полититоги года Для экономных мам Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Колебания температуры от +4 до -15 градусов ожидаются в Псковской области в течение недели

Колебания температуры от +4 до -15 градусов ожидаются в Псковской области в течение недели

На этой неделе в Псковской области ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры от +4 до -15 градусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного...5



Археологический центр Псковской области готов покинуть помещение на Герцена, 1/1, если будет предложение достойное помещение взамен

24.01.2017 20:33 ПЛН, Псков

Археологический центр Псковской области готов покинуть помещение на улице Герцена, 1/1, если будет предложение достойное помещение взамен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщила директор учреждения Марина Кулакова на пресс-конференции 24 января.
 
По ее словам, на сегодня официально предложение покинуть здание на Герцена центру не поступало, хотя слухи ходят. Археологи готовы рассмотреть варианты и переехать, если им предложат достойное помещение взамен, уточнила Марина Кулакова. В противном случае они будут бороться за «свое» здание. 
 
Заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Надежда Волова добавила, что нужно приветствовать стремление инвестора привести в порядок несколько домов на Герцена и дом №3/13 на улице Пушкина. У государства, добавила она, нет средств, чтобы их содержать.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31