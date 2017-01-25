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Почте России в Псковской области предложено отказаться от минимального платежа за коммунальные услуги

25.01.2017 10:41 ПЛН, Псков

Почте России в Псковской области до 1 февраля предложено пересмотреть тарифы и отказаться от минимального платежа за коммунальные услуги, установив за свои услуги процент от оплачиваемой в квитанции суммы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 25 января сообщила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Жалоба на действия Почты России поступила в конце 2016 года. Она касалась защиты прав неопределенного круга лиц.

Пока монополисту выдано предупреждение. До 1 февраля Почта России должна исправить нарушение, иначе будет возбуждено дело.

Суть претензии заключается в установленном минимальном платеже Почтой России за оплату квитанции. В 80% районов региона Почта России занимаем доминирующее положение по взысканию коммунальных платежей, поэтому ей предложено уйти от минимального платежа и установить за свои услуги процент от оплачиваемой суммы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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