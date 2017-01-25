На 750 тысяч рублей оштрафовали в Псковской области чиновников, которые нарушили процедуру размещения госзаказа

На 750 тысяч рублей оштрафовали в Псковской области чиновников, которые нарушили процедуру размещения госзаказа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 25 января сообщила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

В Псковской области выросло число жалоб на торги, которые проводят государственные и муниципальные предприятия. По словам Ольги Милонаец, в документации заказчики обозначают очень «непонятные» критерии, хотя «закупка самая обыкновенная». В качестве примера она привела торги ОЭЗ «Моглино» по выбору охранной организации.

В 2016 году на 21% выросло число жалоб участников размещения заказов, поступивших в псковское УФАС. Число жалоб составило 244 жалобы. Из них 69 жалоб на действия заказчиков федерального уровня, 116 жалобы на действия заказчиков субъекта РФ, 59 жалоб на действия муниципальных заказчиков.

По результатам рассмотрения жалоб 88 из них признаны необоснованными, 77 - обоснованными.

Количество обращений о включении в реестр недобросовестных поставщиков в 2016 году уменьшилось и составило 35 обращения. В реестр в минувшем году включены 19 хозяйствующих субъектов, из них 13 в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. Это связано с активностью заказчиков, в части одностороннего отказа.

За нарушение процедуры размещения госзаказа в Псковской области в 2016 году 150 чиновников оштрафованы на 750 тысяч рублей. Штрафы оплачиваются лично «из кармана чиновника». Практически все они оспариваются в суде, но положительной практики по отмене решения антимонопольной службы нет.

Особо Ольга Милонаец обратила внимание на то, что многие муниципальные образования, субъекты вовремя не оплачивают товары и услуги, предоставленные подрядчиком по госзаказу. Это касается всей России в целом. Начальник ведомства подчеркнула, что в ближайшее время возможно усиление ответственности за эти действия.

Источник: Псковская Лента Новостей