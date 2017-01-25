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Туристическая фирма в Пскове выиграла торги на стирку и обеззараживание белья для роддома

25.01.2017 11:01 ПЛН, Псков

Туристическая фирма - ООО «Бюро путешествий "Планета"» - в Пскове выиграла торги на стирку и обеззараживание белья для больниц и роддома. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 25 января сообщила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. 
 
Это один из примеров включения фирмы в реестр недобросовестных поставщиков. По ее словам, вначале турфирма выиграла контракт на стирку и обеззараживание белья для больницы и роддома, а затем не смогла предоставить эти услуги, сославшись на то, что сломано оборудование. 
 
Компания по решению антимонопольной службы была включена в реестр недобросовестных поставщиков, с чем не согласилась и стала оспаривать это решение в суде. «Но моя совесть чиста: туристическая компания точно не должна стирать белье в роддоме и больнице. Посмотрим, что скажет суд», - добавила Ольга Милонаец. 
 
Кроме того, в реестр включена строительная фирма «Масштаб», которая выиграла контракт на поставки оборудования в котельную в Печорском районе к отопительному сезоне и не поставила его в срок.  
 
Добавим, в реестр в минувшем году включены 19 хозяйствующих субъектов, из них 13 в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта. Это связано с активностью заказчиков, в части одностороннего отказа.

Источник: Псковская Лента Новостей



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