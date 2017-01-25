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ФАС вынесла предупреждение директору Центральной псковской городской аптеки за высказывание по поводу большого количества аптек в городе

25.01.2017 11:08 ПЛН, Псков

ФАС вынесла предупреждение директору Центральной псковской городской аптеки Владимир Якубанец за высказывание по поводу большого количества аптек в городе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 25 января сообщила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

Напомним, директор МП «Центральная псковская городская аптека» Владимир Якубанец в ходе пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН заявил, что в Пскове слишком много аптек.

«Куда ни глянь - везде аптеки. Конкуренция хороша до определенного предела. Здесь нужно принимать очень серьезные меры. Такого количества аптек не нужно», - заявил он.

Владимир Якубанец напомнил, что в советские времена по нормам расстояние от одной аптеки до другой должно было составлять не менее 500 метров, а сейчас такие требования могут быть расценены как нарушение правил конкуренции.

Это высказывание псковское УФАС сочло за нарушение и вынесло предупреждение директору аптеки. Ольга Милонаец предложила Владимиру Якубанцу, если он считает, что в городе много аптек, закрыть муниципальные аптеки в Пскове и открыть их в тех населенных пунктах, где их недостаточно.

Источник: Псковская Лента Новостей



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