Сегодня: Среда, 25 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Полититоги года Кинокайф Для экономных мам Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Колебания температуры от +4 до -15 градусов ожидаются в Псковской области в течение недели

Колебания температуры от +4 до -15 градусов ожидаются в Псковской области в течение недели

На этой неделе в Псковской области ожидается неустойчивая погода с колебаниями температуры от +4 до -15 градусов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила начальник Псковского областного...5



6,5 млн рублей штрафов выписало псковское УФАС в 2016 году

25.01.2017 11:21 ПЛН, Псков

6,5 млн рублей штрафов выписало псковское УФАС в 2016 году. 4,5 млн рублей из них уже оплачены, остальные - оспариваются в суде. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 25 января сообщила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец. 
 
В минувшем году было рассмотрено 45 заявлений о нарушении законодательства о рекламе (в 2015 году - 59). 
 
За 2016 год псковским УФАС были возбуждены 22 дела по признакам нарушения закона о рекламе. 
 
В основном нарушения законодательства о рекламе были связаны с рекламированием алкогольной продукции и фактами распространения на мобильные телефоны нежелательных смс-сообщений. Такие сообщения продолжают блокировать, на отправителей - накладывать штрафы. Ольга Милонаец в очередной раз напомнила, что граждане вправе отказаться от смс-рассылки, когда им предоставляют скидочные карты в магазинах или других предприятиях.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31