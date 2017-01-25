6,5 млн рублей штрафов выписало псковское УФАС в 2016 году. 4,5 млн рублей из них уже оплачены, остальные - оспариваются в суде. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 25 января сообщила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец.

В минувшем году было рассмотрено 45 заявлений о нарушении законодательства о рекламе (в 2015 году - 59).

За 2016 год псковским УФАС были возбуждены 22 дела по признакам нарушения закона о рекламе.

В основном нарушения законодательства о рекламе были связаны с рекламированием алкогольной продукции и фактами распространения на мобильные телефоны нежелательных смс-сообщений. Такие сообщения продолжают блокировать, на отправителей - накладывать штрафы. Ольга Милонаец в очередной раз напомнила, что граждане вправе отказаться от смс-рассылки, когда им предоставляют скидочные карты в магазинах или других предприятиях.