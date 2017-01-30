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Фестиваль по подледному лову рыбы на Кубок магазина «Корона-Д» пройдет 4 февраля на озере Долгом

30.01.2017 12:25 ПЛН, Псков

Рыболовно-спортивный фестиваль по подледному лову рыбы на Кубок магазина «Корона-Д» пройдет 4 февраля на озере Долгом в Гдовском районе (поворот на деревню Теребище). Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия, к участию в соревнованиях приглашаются все желающие. Команды участников будут формироваться путем жеребьевки, непосредственно перед началом соревнования.

Сбор и регистрация участников фестиваля будут проходить с 9.00. Начало ловли — в 10.00, окончание соревнований - в 14.00. Награждение победителей состоится в 15.00.

Добавим, что для трансферта до места проведения фестиваля будет организован автобус с отправлением от магазина «Корона-Д», на котором также можно будет вернуться обратно.

Заранее записаться для участия в фестивале, а также ознакомиться с подробной информацией об условиях и правилах его проведения можно на рыболовном форуме pskovfishing.ru, в рыболовном магазине «Корона-Д» или по телефону 72-05-94.

Учредитель, организатор и генеральный спонсор фестиваля - магазин «Корона-Д».

Информационный спонсор — портал www.pskovfishing.ru.

Мероприятие без возрастных ограничений

Источник: Псковская Лента Новостей



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