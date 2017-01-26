Конкурс детских рисунков «Один день из жизни Прасковьи Молочковой» стартует на Псковской Ленте Новостей

Псковский городской молочный завод совместно с Псковской Лентой Новостей приглашает псковичей принять участие в конкурсе детских рисунков «Один день из жизни Прасковьи Молочковой». Конкурс приурочен к 20-летию одноименной торговой марки.

Конкурсантам предлагается пофантазировать на предмет того, чем занимается в течение дня героиня, знакомая всем псковичам по упаковкам продукции Псковского городского молочного завода. Может быть, в свободное от работы время она любит вышивать крестиком? или вечером у камина читает Агнию Барто? или, допустим, готовит по утрам компот из свежего клевера?

Свой замысел необходимо отразить на бумаге, сфотографировать картинку (а лучше - отсканировать) и прислать нам. Рассказ-описание изображенного на рисунке приветствуется.

Условия конкурса:

Конкурс проходит с 26 января по 16 февраля 2017 года на сайте Псковской Ленты Новостей.

Фотографии или сканы в формате jpeg необходимо присылать на адрес электронной почты konkurs_pskov@mail.ru с пометкой «конкурс рисунков». Уважаемые родители, не забудьте указать имя ребенка, свои ФИО, контактные данные (сотовый телефон).

Рисунок карандашами, красками или фломастерами должен быть сделан одним ребенком (не взрослым или группой детей).

Победители будут определяться путем интернет-голосования в группе ПЛН ВКонтакте, которое продолжится с 16 по 19 февраля включительно (все фотографии будут выложены в специальном альбоме конкурса рисунков).

20 февраля на сайте ПЛН будут объявлены фамилии трех победителей - авторов фотографий, набравших наибольшее количество лайков. Победителей ждут вкусные призы и фирменные подарки. Также будет определен один рисунок, который получит приз симпатий от организатора конкурса - Псковского городского молочного завода.

Ждем ваши рисунки, друзья!

Источник: Псковская Лента Новостей