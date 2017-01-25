Презентация литературного альманаха «Псковский букет» пройдет в Петербурге в годовщину освобождения от фашистской блокады

Торжественные митинги пройдут в Ленинградской области с 26 по 30 января в честь годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, в четверг митинги пройдут в Гатчинском районе: в парке Сильвия, у памятника защитникам Ленинградского неба на Корпиковском шоссе, у памятника погибшим в концлагерях в 1941-1944 годах и у Павловского собора.

В 12.30 в Гатчине пройдет возложение цветов и гирлянд к памятнику воину-освободителю на площади Победы, в 13.00 состоится торжественный митинг у мемориала воинской славы на улице Солодухина, в 14.10 - возложение гирлянды и цветов к стеле «Город воинской славы», в 14.30 в Гатчинском городском Доме культуры пройдет праздничный концерт, пишет «Интерфакс».

В субботу в Доме дружбы Ленинградской области в 15.00 в рамках литературно-музыкальной гостиной состоится презентация литературного альманаха «Псковский букет» общественного объединения «Землячество псковичей».

В этот же день во Всеволожском районе на 29 км Дороги жизни состоится военно-историческая реконструкция «Операция «Искра», в которой примут участие реконструкторы из 10 регионов России, а также Польши и Эстонии. Будет развернута уникальная выставка военной техники и оружия времен Великой Отечественной войны.

В воскресенье в районе пройдут митинг у памятника «Разорванное кольцо» на 39-м км Дороги жизни, в 12.00 состоится традиционный марафонский легкоатлетический пробег «Дорога жизни».

30 января во Всеволожском районе в 11.00 в поселке Кузьмолово будет организован телемост «Непокоренный Ленинград» с городом Благовещенском Амурской области, в котором примут участие молодежь и старшеклассники. Будут показаны видеовоспоминания блокадников, документальное видео о Дороге Жизни и памятных местах, связанных с этой страницей истории Ленинграда.

В большинстве районов области памятные мероприятия пройдут 27 января, в день освобождения Ленинграда от блокады.

Источник: Псковская Лента Новостей