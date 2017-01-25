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Прокуратура Псковской области добилась обеспечения лекарствами больных, страдающих орфанными заболеваниями

26.01.2017 09:10 ПЛН, Псков

Прокуратура Псковской области по обращению местных жителей провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан  в Российской Федерации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что двое жителей области страдают жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни или инвалидности.

Согласно имеющейся медицинской документации указанным лицам назначена терапия бесплатным лекарственным препаратом, входящим в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

В нарушение требований Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» данные больные необходимым лекарственным препаратом не обеспечены.

Непринятие  уполномоченным органом исполнительной власти мер в целях обеспечения конкретных лиц дорогостоящим препаратом (на одного пациента требуется около 30 миллионов рублей) ставит под угрозу их жизнь и здоровье, нарушает конституционные права на бесплатное получение медицинской помощи.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать Государственный комитет Псковской области по здравоохранению и фармации обеспечить больных лекарственным препаратом в соответствии с медицинскими показаниями за счет средств бюджета Псковской области.

Решением Псковского городского суда требования прокурора удовлетворены. Само  решение обращено к немедленному исполнению ввиду наличия риска жизнеугрожающих осложнений здоровья пациентов.

Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение Псковского городского суда признано законным и обоснованным.

В настоящее время решение суда исполнено, Государственным комитетом Псковской области по здравоохранению и фармации организована закупка лекарственного препарата.

Работа по защите прав социально незащищенных граждан продолжается.

Источник: Псковская Лента Новостей



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