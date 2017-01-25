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Житель Красногородского района отправится на исправительные работы за уклонение от уплаты алиментов

26.01.2017 09:13 ПЛН, Псков

Прокуратурой Красногородского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 56-летнего местного жителя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, приговором мирового судьи судебного участка №6 он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ (злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей).

В суде установлено, что мужчина злостно уклоняется от уплаты алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. Общая сумма задолженности составляет более 230 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца с удержанием 10 % из заработка в доход государства.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Источник: Псковская Лента Новостей



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