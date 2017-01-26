Татьяна Светенко о переезде в школу в Борисовичах, новом детском садике и «Элементарно»

Уже 1 сентября строящая в Борисовичах школа распахнет свои двери для учеников. Псковская инженерно-лингвистическая гимназия станет базой для нового учреждения. О том, как гимназия готовится к переезду, о преимуществах нового здания, о надеждах и опасениях Псковской Ленте Новостей рассказала директор школы Татьяна Светенко.

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- Татьяна Владимировна, расскажите, пожалуйста, про переезд в новую школу. Откуда возникла такая идея или, может быть, необходимость? Запущен ли процесс?

- Процесс переезда в новую школу, конечно, уже запущен, потому что строительные работы находятся на заключительной стадии, мы очень надеемся, что 1 сентября торжественная линейка будет уже в новом здании гимназии. Новая школа располагается по адресу: ул. Балтийская, д. 5-б. Она будет носить то же название, которое носит наша школа в данный момент, то есть инженерно-лингвистическая гимназия. Мы планируем, что ни в коем разе не будем отказываться от всех тех достижений, которые у нас имеются в области изучения иностранных языков. Билингвальное отделение обязательно сохранится в этой школе. Но мы идем в ногу со временем, отвечаем на те вызовы, которые сегодня существуют в обществе, экономике, политическом устройстве, а именно вызовам технологического прорыва науки, образования, поэтому в названии гимназии появилось второе слово, и она стала инженерно-лингвистической. Как это соотносится друг с другом - инженерия и лингвистика - на это сегодня отвечает то, что происходит вокруг нас. Язык науки, конечно, английский, нобелевские лауреаты говорят на английском языке. Много научной литературы издается на английском языке. Научные ресурсы на 80% издаются на английском языке, поэтому этот язык знать нужно. В связи с этим даже наши инженерные профили тоже будут включать в себя хорошую, прочную, устойчивую подготовку по иностранным языкам. Помимо английского языка, в нашей школе есть немецкий, французский, шведский. С недавних пор появился китайский язык, и дети с большим интересом участвуют в процессе его изучения. Группы растут не по дням, а по часам. Мы нашли специалиста в области китайского языка и литературы. Мы видим научно-технический прогресс в Китае и видим бурное развитие там высоких технологий, поэтому очень важно овладеть и этим языком.

Профили инженерных направлений, которые будут в старшей школе, - промышленная инженерия, медиаинженерия и биоинженерия. В последнем направлении, мы предполагаем, будет и медицина, и генная инженерия и другое. Все то оборудование, которое сейчас поступает в новую школу, как раз направлено на то, чтобы дети могли удовлетворить свои исследовательские и проектные потребности именно в этих трех профильных направлениях работы гимназии.

- То есть гимназия на базе нового здания будет расширяться и совершенствоваться?

- Конечно. Здание рассчитано на 1350 мест. Сейчас идет набор обучающихся. Еще до нового года была открыта регистрации на сайте нашей гимназии. Я хочу сразу предварить вопросы, слухи, которые ходят в городе, - мы еще не отказали ни одному человеку. Всех, кто нам звонит, мы отправляем на сайт гимназии. На 23 января записано 230 человек.

- Это будущие первоклассники?

- Не только. Есть даже те, кто идет в 11 класс. С учетом наших детей, а у нас их 410, уже формируются пять первых классов, три вторых, три третьих, три четвертых и т. д.

- Классы будут разной направленности?

- Конечно, но только не начальные классы. Начальная школа получит полный комплекс федерального государственного образовательного стандарта, то есть фундаментальных базовых знаний никто не отменял. А все, что сверх, на начальном уровне, конечно, будет касаться развития мышления. В новых стандартах четко прописано, что ведущий метод работы с новым содержанием - это проектно-исследовательский метод. Все, что касается поиска, исследования, анализа, пространственного, визуального мышления, воображения, изобретательского мышления, будет интегрировано в образовательную программу школы, начиная с 1 класса. Хотя сейчас мы создаем программу такого специфического технологического образования, начиная с трех лет. Мы хотим выстроить такую линейку - с трехлетнего возраста до окончания школы. Хотим развивать пытливость, изобретательность, нестандартность мышления, принятие инноваций, происходящих вокруг, небоязнь перемен, умение жить в условиях непрерывно меняющегося мира, умение выбирать, умение ставить цели, планировать свою деятельность, доводить идеи до продукта и нести ответственность за принятые решения.

- Вы говорите о детском садике, который планируется открыть в здании на улице Юбилейной?

- Да, это здание планируют поставить на капитальный ремонт, а потом открыть в нем наше дошкольное отделение. Здесь даже планируется, пока предварительно, конечно, создание нескольких ясельных групп. Всего планируется где-то 12 групп. Наши кадры достаточно хорошо подготовлены. Со своей стороны мы должны продумать содержательную компоненту.

- Нет ли у родителей каких-либо опасений по поводу уровня предлагаемой программы?

- Действительно, многие родители пугаются, что будут какие-то дисциплины из системы высшего профессионального образования. Конечно, нет. Это подготовительная работа, которая готовит человека к жизни в обществе в условиях непрерывных изменений. Чтобы человек понимал, если ты попал в сложную ситуацию, например, выполняешь роль безработного, то ты должен уметь играть эту роль, понимая, что это шанс для изменений, шанс для того, чтобы ты рос, менялся и видел новые возможности для твоего саморазвития, чтобы человек не опускал руки и не считал, что на этом ставится точка.

- Если я правильно вас поняла, то школа дополнительно набирает порядка 900 детей?

- Да. Конечно, приоритет - это район дальнего Завеличья, микрорайон «Европа», Рижский микрорайон, в частности, активно заселяется улица Балтийская. Территория, которая окружает школу, очень быстро застраивается. Нужно понимать, что в школе тоже должен быть какой-то запас, чтобы мы могли вновь приобретающих жилье в этом микрорайоне обеспечить местами.

- Ваших кадров, вероятно, недостаточно для новой школы. Что делаете в этом направлении?

- Сложный вопрос. Конечно, кадров недостаточно, хотя мы гордимся своей командой. Это все бывшие студенты нашего университета, которые здесь выросли, стали профессионалами. Многие защитили кандидатские, получили знаки отличия от государства. Все эти годы они здесь, в этой школе. Пришли сюда еще молоденькими скромными девочками и мальчиками, а теперь это серьезные профессионалы. И мы бы очень хотели, чтобы в нашу команду влились люди такого же масштаба в плане мышления, в плане желания что-либо делать инновационно, чтобы они не боялись тех реформ, которые происходят. Главное - не бояться реформ, а, как я всегда говорю, включать мозги. Надо включить мозги и подумать, и в принципе любая проблема может быть решена, если это в нашей компетенции. Нужно просто хорошо подумать и пересмотреть ресурсную базу. Если ресурсы для этого есть, их нужно обязательно включать в работу. Наша задача - расширить нашу команду не просто персоналом гимназии. У нас сложилась команда.

- Как найти таких людей?

- Мы принимаем резюме там же на сайте гимназии. Пока мы не знаем, сколько точно специалистов нам нужно. Все будет зависеть от количества детей. Штатное расписание формируется в зависимости от контингента обучающихся, деньги идут за ученика. Примерно мы прикидываем, но каждый день эта цифра меняется, потому что каждый день идет запись, регистрация. Точно сказать, сколько нам потребуется педагогов, мы сможем, наверное, к весне, когда будет понятно количество классов-комплектов. Но уже сегодня мы понимаем, что нам нужны учителя начальной школы, математики, словесники, историки, химик, физик. Все будет зависеть от того, сколько старших классов мы скомплектуем. И очень нам нужны инженерные кадры. Очень нужны. Те, кто смогут помогать нам с дорогостоящим оборудованием, которое поставляется. И с удовольствием к работе с ребятами я привлекла бы в качестве тьюторов старую плеяду инженеров. Инженеров-изобретателей, которые помогут детям видеть в обычном необычное, помогут им находить варианты и способы модернизации того, что есть. Старая русская инженерная плеяда была совершено замечательная. Я сама 7 лет отработала патентоведом с этими самыми инженерами на одном из наших заводов. Это интереснейшая работа. Я, как специалист, хоть и небольшой, в этой области, хорошо понимаю, кто нам нужен в этом направлении, чтобы привить детям желание менять мир в лучшую сторону.

- Еще бы их найти...

- Да, но я точно знаю, что они есть в городе Пскове. Многие из них на пенсии. Мы бы были очень им рады, потому что подготовка у них была замечательная. За годы всех наших реформ немножко мы нашу инженерную школу утеряли, поэтому в них сейчас очень большая необходимость. Ведь сегодня выигрывает экономика той страны, где происходит технологический прорыв в области высоких технологий, в области различных инноваций. Нам нужны люди, умеющие думать по-новаторски, рационализаторски, инновационно, не боящиеся перемен, потому что если мы не боимся перемен, то и наши дети не будут их бояться.

- А в целом есть какие-то опасения со стороны учеников, учителей, родителей по поводу переезда?

- Родители нашей лингвистической гимназии привыкли к камерной обстановке. Это такая обстановка, когда мы каждого ребенка знаем по имени, знаем каждую семью, всегда держим руку на пульсе, можем помочь. Если родители нас понимают и идут навстречу, мы можем предотвратить что-то опасное в поведении или поступках детей. В большой школе будет сложнее, мы это понимаем. Сейчас мы к этому готовимся. Надо сказать, что мы стали инженерно-лингвистической гимназией с 1 января 2016 года, все это время мы ведем адаптационную, подготовительную работу для функционирования школы в новом статусе и в новом режиме. Мы работаем и с учителями. У нас проходит серия семинаров. Готовим их к работе в большом коллективе, к передаче своего опыта, своих знаний, компетенции, к демонстрации этого всего новым учителям. Также мы работаем и с детьми, потому что и у них есть опасения. Многие дети, конечно, не хотят уходить отсюда. Им тут удобно, им тут комфортно, но мы им объясняем, что время идет, все изменяется и нужно учиться на совершенно другом оборудовании, в совершенно других условиях, и что образовательная среда должна быть иной, более разнообразной, чтобы у вас было больше возможностей выбора своего будущего жизненного пути, своей профессиональной карьеры. Вы должны попробовать многое и увидеть совершенно другие условия, в которых можно учиться, работать с разными источниками информации, с разными знаниями.

- Что такого интересного будет в новой школе?

- В этой школе будут различные лаборатории: и лаборатории нанотехнологий, и лаборатории 3D-моделирования, прототипирования, лаборатория робототехники, школьное телевидение, школьный издательский центр, лаборатория механики и пневматики, астрономический комплекс. Чего только там не будет! Можно перечислять очень долго. Очень важно выстроить параллельно с учебным процессом разнообразную внеурочную работу и возможности дополнительного образования для того, чтобы осуществлялись эти пробы своего будущего, пробы своего учебного, карьерного маршрута, где я могу найти лучшего себя, где я смогу быть более успешным, где мне будет наиболее комфортно. Проверить, это в большей степени мое хобби или то, с чем я хочу связать свою будущую жизнь. При этом в новой школе продумана хорошая система здорового образа жизни. Замечательные спортивные залы с прекрасным оснащением, где можно будет и позаботиться о своем здоровье. Очень хорошая столовая с разнообразным питанием. Оплата будет производиться через электронные терминалы. Мы планируем, что будем предлагать детям то, что они едят и любят. Естественно, это не будут чипсы и «Кока-Кола», газированные напитки, а только полезные блюда.

- На сегодня это будет самая современная школа в городе Пскове?

- На сегодняшний день - да. Главное, чтобы все было закончено в срок, чтобы мы смогли вовремя перерезать ленточку. Я не могу сказать, что весь наш коллектив горит от нетерпения. Мы в сложной, переходной ситуации. Нас мучают сомнения. Мы просчитываем все риски, с которыми можем столкнуться, и ищем уже сейчас пути их преодоления. Мы их видим очень много. Я считаю так, если мы умные люди, то мы сможем это преодолеть и найти пути решения этих проблем.

- О каких рисках идет речь?

- О рисках, связанных с новыми коллективами детей, их взаимоотношений друг с другом, взаимопонимания. Этот же риск касается и педагогического персонала. Это новые люди, новые идеи, новые традиции. Нашей школе 24 года, у нас уже сформирован определенный образ жизни, у нас есть определенная система ценностей. О ней мы договорились с родителями, с учителями и детьми. К этой системе мы постоянно обращаемся, спрашивая, что для нас важно и значимо в нашей школе, как мы это подтверждаем своими поступками. Что мы делаем для того, чтобы любить детей? Что мы делаем для того, чтобы поддерживать друг друга, для того, чтобы сотрудничать и не доводить проблему до конфликта? Те же самые вопросы мы задаем родителям и детям. Эта система ценностей должна быть сейчас принята или отвергнута новыми нашими кадрами. Что касается этих ценностей, то мы обсуждаем их не только с учителями. Весь персонал включен в этот процесс, и все родители. Мы о них договорились. А раз мы договорились, то это уже норма. Это норма наших взаимоотношений, норма нашего поведения, значит, мы от этой нормы отступать не должны. В какой-то степени здесь я затронула проблематику гражданственности. Если мы в гражданском обществе о чем-то договорились, то оно имеет форму закона, мы не имеем право это нарушать, потому что иначе нас ждет хаос и беспорядок. Это, конечно, самое сложное.

Еще один риск - это то сложное, дорогостоящее оборудование, его очень много, оно очень серьезное. Насколько мы подготовлены к этой работе?

И потом, предполагается, что в школе смогут обучаться дети с особыми возможностями здоровья. В школе есть и пандусы, и лифты, но насколько мы готовы к этой работе, где мы найдем педагогические кадры, которые знают, как работать с такими детьми? Как работать с тем оборудованием, которое должно сопровождать процесс их обучения? Подготовка кадров и для работы с серьезным оборудованием, и для работы с людьми в совершенно новой образовательной среде - это одна из основных наших проблем, над которой мы сейчас работаем, которую мы стараемся разрешить.

- Многих горожан смущают высокие темпы строительства новой школы. Не отразится ли это на качестве работ? У вас таких опасений нет?

- Нас постоянно приглашают на отдельные планерки, на отдельные совещания. Мы постоянно эти вопросы задаем. Мы их задаем, но нас заверяют, что технадзор очень скрупулезно отслеживает все процессы. Все недоделки, которые видны, тут же должны быть устранены. Нас заверяют, что все будет хорошо. Конечно, темпы очень ускоренные, но строители говорят, что они профессионалы, они несут ответственность за качество работ. Мы им верим, стараемся верить, хотим верить, что так оно и будет. Что нас не ждут никакие неприятности после того, как школа будет заселена детьми. Если мы говорим, что дети - это ценность нашей страны, я всегда спрашиваю, а что мы и вы сделали, чтобы наши дети действительно были ценностью для всех нас. Это самое дорогое, что у нас есть, поэтому их жизни мы ни в коем разе не должны подвергать опасности. Нас заверяет, что так оно и будет.

- В любом случае, вы, наверняка, примете участие в приемке объекта?

- Конечно. Я думаю, что помимо нас там будет и Роспотребнадзор, пожнадзор, гостехнадзор, всевозможные контролирующие структуры. Все это будет предусмотрено. Но уже сейчас с нами советуются. Нам задают вопросы. Что касается комплектации школы, то мы изучали каталоги по комплектованию строящейся школы, вносили свои предложения, нас приглашает подрядчик для того, чтобы согласовать с нами цветовое решение стен, плиточки, потолки. Такие нюансы с нами согласовывают. Даже согласовывают цвет ковров в фитнес-зале. Мы надеемся, что строители не подведут. Мы отвечаем за свою работу, я всегда знаю, что если мы что-то делаем плохо, мы обязаны это немедленно исправить, то есть восстановить на уровень того, как должно быть в норме. Я думаю, что они так же относятся к своему делу.

- На ваш взгляд, как развита сегодня транспортная доступность в этом микрорайоне?

- Сейчас до школы можно доехать на 17-м и «двойке». Остановка «Улица Балтийская». Это как раз напротив школы. Естественно, сейчас ведутся переговоры с ГИБДД, чтобы там был пешеходный переход. Он там должен быть обязательно, а еще лучше, чтобы там стоял светофор, потому что огромное количество детей с Рижского микрорайона будут переходить улицу Балтийскую. Думаю, что появятся и другие подъезды к школе. Уверена, все будет продумано.

- Вашим детям будет удобно ездить в новую школу?

- Большинство (80%) детей нашей школы - это жители Завеличья, поэтому я не думаю, что будут проблемы с подъездом наших детей. Те, кто живут в других концах города, сейчас и так ездят либо на автобусах, либо родители их подвозят.

- Когда запланирован переезд и как в целом это будет осуществляться? Не отразится ли это на учебном процессе?

- По мере сдачи объекта и ввода его в эксплуатацию. Летом уже запланирован монтаж оборудования, расстановка мебели. Я думаю, что начнут в ближайшее время, как будут окончательно подготовлены помещения. В один из отсеков школы уже подано тепло, строительство одного из модулей школы уже близко к финалу. В отделе капительного строительства уже шел разговор о том, что в скором времени там можно будет начинать монтировать мебель. Главный вопрос - сохранность всего этого на период строительства, чтобы все это осталось в непорочном виде.

- У вас ведь есть еще масштабный проект, который пока ждет своей очереди?..

- Да, у нас есть еще одно помещение на улице Петровской - наш центр «Элементарно» или интерактивный музей профессий. Мы не хотим делать подобие «Кидбурга», ни в коем случае. Мы хотим, чтобы это был полезно-развлекательный центр, центр полезного досуга, благодаря которому наша молодежь понимала бы, каков рынок труда нашего региона, чем занимаются в регионе, чем он богат, какие традиции труда существовали, какие профессии нужны сегодня в нашем регионе, исходя из тех ресурсов, которые есть, и что потребуется в ближайшие 5-10 лет. Чтобы к этому присоединились наши предприятия, наши предприниматели, чтобы все в центре можно было потрогать, покрутить, познакомиться, что-то разработать, получить какой-то продукт после прохождения интерактивного музея профессий. У нас есть такая задумка, есть идеи, концепции, помещения. Мы привлекли больше миллиона инвестиций наших родителей, которых мы смогли увлечь этой идеей. Это псковские бизнесмены, руководители разного рода предприятий, которые готовы и дальше с нами сотрудничать, предлагая нам экспонаты, которые связаны с тем производством, которым они занимаются.

- На каком этапе сейчас реализация этого проекта?

- На этапе ожидания средств для доведения ремонта до конца. Меня всегда пугает, когда, не просчитав ресурсы, мы начинаем что-то создавать, разрабатывать. В результате получаются прожекты, а не проекты. Это беда нашей страны. Ресурсы не просчитаны, и куча прожектов. Мы тоже шли по этому же пути. Правда, мы смогли увлечь родителей, и они стали нам помогать - кто-то привез плитку, кто-то привез батареи, кто-то окна заменил, кто-то пандус установил, кто-то двери железные поставил, кто-то обещал сантехнику, кто-то рабочие руки прислал, один папа вообще прорабом бесплатно работал, завод ЖБИ привез нам цемент, чтобы мы могли сделать пол. В общем, каждый привозил то, что может. Мы до сих пор даже не со всеми рабочими рассчитались. Фактически это был волонтерский труд. И люди, большая им за это благодарность, не требуют с нас эти денег. То, что они смогли, они сделали. Колоссальный труд, абсолютно бескорыстный. Просто все делали для детей. Но сейчас трудные времена. Родители что смогли, то и сделали. И мне уже стыдно ходить к ним с протянутой рукой. Параллельно мы создавали программы, даже экспонаты уже есть. У нас забиты ими все кладовки, некоторые экспонаты на балконах. Много чего уже есть, но, к сожалению, надо довести ремонтные работы до конца, тогда уже будет проект. Мы нашей командой столько различных проектов написали. Мы готовимся к переезду, и я все свои шкафы пересматриваю, в компьютере много материала... Я думаю: «Боже мой, сколько всего интересного здесь покоится, что могло бы принести пользу людям и, в частности, образованию нашего региона». Мы не хотим создавать прожектов, поэтому мы пока остановились. Можно сколько угодно всего написать, нагенерировать, но если ресурсов нет, этот проект не жизнеспособен. Пока мы встали, но все-таки мы добьем эту свою идею, потому что она нужна региону, она отвечает на те вызовы, которые стоят перед экономикой региона.

Для школы мы разрабатываем еще один проект, но он именно школьный, хотя и музей профессий тоже будет задействован, как базовая площадка. Он называется «Свое дело в своем регионе». Мы хотим, чтобы наши дети, заканчивая школу, были объединены в проектно-предпринимательские группы, и они могли выйти из школы уже со своим готовым бизнесом. Причем, бизнесом производственного характера. Используя то, что есть в регионе. Например, сколько картофеля раньше производил наш регион, мы кормили весь Северо-Запад. Но ведь из картофеля можно делать море всего. То же самое касается льна. Как его можно использовать? Тот же туристический кластер... Нужно просто включить мозги и подумать, как это можно использовать и как из этого можно создавать свое материальное благо. Провести идеи через все школьные годы, чтобы к профильным классам у них сформировались проектно-предпринимательские группы для создания малого бизнеса, и чтобы они понимали, что образование они будут получать для того, чтобы свое дело довести до реализации. Это образование они могут получать в разных местах, но вернуться они должны в регион. Ведь беда региона в том, что мы теряем генофонд. Талантливые ребята уезжают в мегаполисы получать образование и не возвращаются, потому что нет якоря. Мы полагаем, что это якорный проект. Мы хотим, чтобы к 11 классу (многим детям уже исполнится по 18 лет), это дело было зарегистрировано, чтобы образование было непосредственно связано с тем бизнесом, который есть здесь. Чтобы они понимали, что быть счастливыми и успешными можно здесь и теперь, что Москва и Петербург не резиновые, и что там мы чужие, что там уже все занято. Наши дети талантливые, они не боятся предлагать, не боятся ошибаться. Мы их этому учим - не бойтесь делать ошибки. Главное - доводите эту ошибку до нормы.

Этот проект мы уже прописали. Мы обговаривали его на разных уровнях. Перед новым годом у нас была встреча с депутатом Госдумы Александром Козловским, которому наша идея понравилась, и он ее сейчас озвучивает на разных уровнях. Он даже готов предоставить нам сайт движения «Свое», чтобы мы могли создать менторскую группу из успешных предпринимателей и руководителей предприятий региона, которые бы консультировали наших детей. Чтобы эта менторская группа успешных людей помогала из этих стартапов, которые будут рождаться в школе, делать бизнес. Но ни в коем случае, не «купи-продай» бизнес, а производственный, когда создаются какие-то блага - материальные или в виде услуги, в которой есть потребность у населения. Но нам нужна площадка в виде интерактивного музея профессий, чтобы дети, начиная с начальной школы, видели, что есть много всего. Наглядная площадка для проб.

Беседовала Светлана Аванесова

Источник: Псковская Лента Новостей