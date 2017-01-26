Команды псковских клубов «Юный стрелок» и «Юный спасатель» стали победителями исторического квеста «Блокада Ленинграда»

Команды псковских военно-патриотических клубов «Юный стрелок» и «Юный спасатель» стали победителями Всероссийского молодежного исторического квеста «Блокада Ленинграда», который прошел в Пскове на базе стрелкового комплекса МБУ ДО «Центр «Патриот» 24-25 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МБУ ДО «Центр «Патриот», инициатором квеста выступили Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Псковская региональная общественная молодежная организация «Вечевой орден», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Военно-патриотический Центр «Патриот», местное отделение ВВПОД «Юнармия» г. Псков.

Участниками квеста стали обучающиеся МБУ ДО «Центр «Патриот», Юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия» города Пскова и активисты Псковского регионального отделения организации «Российское Движение Школьников». Более 110 ребят приняли участие в захватывающей игре, которая была основана на подлинных событиях Великой Отечественной войны, школьники попробовали себя в роли саперов, связистов, побывали в военном госпитале и даже в плену, где им необходимо было дать неверный ответ начальнику немецкого штаба.

По итогам квеста были определены победители за два игровых дня: команда военно-патриотического клуба «Юный стрелок» (руководитель Руслан Абубекиров), команда военно-патриотического клуба «Юный спасатель» (руководитель Елена Ильина).

Источник: Псковская Лента Новостей