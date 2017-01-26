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Кадастровая палата призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии»

26.01.2017 10:58 ПЛН, Псков

Кадастровая палата по Псковской области подвела итоги работы с обращениями граждан за 2016 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на личном приеме у руководства и сотрудников филиала было принято около 3 тысяч граждан, по почте получено около 500 письменных обращений, 57 вопросов поступило в ведомственный центр телефонного обслуживания населения в сфере земельных и имущественных отношений.
 
За 2016 год филиал принял свыше 78 тысяч заявителей с целью получения государственных услуг: «Осуществление государственного кадастрового учета объектов недвижимости» и «Предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости».
 
В рамках взаимодействия с гражданами филиал ежемесячно проводит телефонные «горячие линии», на которых псковичи могут задать интересующие вопросы или записаться на личный прием к руководителю или компетентному сотруднику филиала. Тематика проведения «горячих линий» разнообразна. Так, например, можно проконсультироваться по вопросам предоставления сведений об объектах недвижимости, а также можно узнать информацию по кадастровой стоимости или как правильно поставить имущество на государственный кадастровый учет.
 
Кадастровая палата призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии». Свои идеи можно присылать на адрес электронной почты: fgu600613@60.kadastr.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей



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