Кадастровая палата призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии»

Кадастровая палата по Псковской области подвела итоги работы с обращениями граждан за 2016 год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на личном приеме у руководства и сотрудников филиала было принято около 3 тысяч граждан, по почте получено около 500 письменных обращений, 57 вопросов поступило в ведомственный центр телефонного обслуживания населения в сфере земельных и имущественных отношений.

За 2016 год филиал принял свыше 78 тысяч заявителей с целью получения государственных услуг: «Осуществление государственного кадастрового учета объектов недвижимости» и «Предоставление сведений из государственного кадастра недвижимости».

В рамках взаимодействия с гражданами филиал ежемесячно проводит телефонные «горячие линии», на которых псковичи могут задать интересующие вопросы или записаться на личный прием к руководителю или компетентному сотруднику филиала. Тематика проведения «горячих линий» разнообразна. Так, например, можно проконсультироваться по вопросам предоставления сведений об объектах недвижимости, а также можно узнать информацию по кадастровой стоимости или как правильно поставить имущество на государственный кадастровый учет.

Кадастровая палата призывает псковичей предлагать свои варианты тем для обсуждения в рамках «горячей линии». Свои идеи можно присылать на адрес электронной почты: fgu600613@60.kadastr.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей