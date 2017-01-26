За 5 лет исправительные учреждения Псковской области заработали на госзакупках более 925 млн рублей

В 2016 году заместитель директора ФСИН России Олег Коршунов озвучил сумму в 50 миллиардов рублей, зарабатываемую на госзакупках исправительными учреждениями. Эксперты Проектного центра «Инфометр» изучили, как ФСИН и их подведомственные учреждения Северо-Западного федерального округа выстраивают экономические отношения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, исправительные учреждения СЗФО заключили с 2011 года более 6,5 тысяч контрактов на общую сумму почти 7 млрд рублей. Основная масса заказов поступает от организаций, аффилированных с уголовно-исполнительной системой: управления, колонии и образовательные учреждения, подведомственные ФСИН России, за все годы заказали продукции, работ и услуг в 60 раз больше, чем все остальные.

Так, с 2011 года на госзакупках исправительные учреждения в Псковской области заработали 925 млн 402 тысячи 731 рубль. В рейтинге регионов Северо-Запада это третье место после Архангельской области и Республики Коми.

Одной из самых «прибыльных» стала исправительная колония №3 в Псковской области, которая за эти годы заработала 293 млн рублей на поставках продуктов питания, одежды и обуви, строительных материалов, оказании транспортных услуг, строительстве и ремонте.

Самые дорогая закупка по Северо-Западу также приходится на Псковскую область - ИК-3 выиграла заказ на поставку гигиенических наборов на 78 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей