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Только коллектив профессионалов может добиваться успехов в работе - начальник Псковской таможни

26.01.2017 12:02 ПЛН, Псков

«Только коллектив профессионалов может добиваться успехов в работе», - сообщила начальник Псковской таможни Светлана Степанова на брифинге 26 января, отвечая на вопрос журналистов, как Псковской таможне удается добиваться успеха и высоких показателей в работе.

По ее словам, коллектив Псковской таможни является коллективом профессионалов. «Мы тратим много времени, сил и средств, чтобы учить людей, применять в работе все перспективные таможенные технологии, которые внедряет ФТС. Мы активно в этом участвуем, показываем свои достижения на ежегодных выставках, которые проходят в Северо-Западном таможенном управлении и ФТС», - пояснила Светлана Степанова. При этом начальник Псковской таможни подчеркнула, что таких успехов не может быть без качественного взаимодействия с другими контролирующими органами и участниками внешнеэкономической деятельности, которые охотно откликаются на продвижение новых технологий в жизнь.

В то же время, по мнению Светлан Степановой, успех целого коллектива зависит от каждого должностного лица, «поэтому важно объяснить и донести до каждого инспектора, что его вклад в выполнение поставленных задач виден и оценивается». «Если каждый будет понимать, что его вклад в достижение общих целей заметен, у нас всегда будут успехи и достижения и мы всегда будем лучшим коллективом таможенных органов», - заключила начальник Псковской таможни.

Источник: Псковская Лента Новостей



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