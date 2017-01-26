Только коллектив профессионалов может добиваться успехов в работе - начальник Псковской таможни

Культура
Общество
Здоровье
НОВОСТИ
Политика
Я ухожу из партии «неСправедливая Россия», но остаюсь в большой региональной политике - Иван Васильев95
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
|
Лже-памятник как памятник лжи«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Поразительно, насколько легко наш народ воспринимает ложь. Любую ложь можно скормить нашему народу. Проглатывает только так, за...
«Только коллектив профессионалов может добиваться успехов в работе», - сообщила начальник Псковской таможни Светлана Степанова на брифинге 26 января, отвечая на вопрос журналистов, как Псковской таможне удается добиваться успеха и высоких показателей в работе.
По ее словам, коллектив Псковской таможни является коллективом профессионалов. «Мы тратим много времени, сил и средств, чтобы учить людей, применять в работе все перспективные таможенные технологии, которые внедряет ФТС. Мы активно в этом участвуем, показываем свои достижения на ежегодных выставках, которые проходят в Северо-Западном таможенном управлении и ФТС», - пояснила Светлана Степанова. При этом начальник Псковской таможни подчеркнула, что таких успехов не может быть без качественного взаимодействия с другими контролирующими органами и участниками внешнеэкономической деятельности, которые охотно откликаются на продвижение новых технологий в жизнь.
В то же время, по мнению Светлан Степановой, успех целого коллектива зависит от каждого должностного лица, «поэтому важно объяснить и донести до каждого инспектора, что его вклад в выполнение поставленных задач виден и оценивается». «Если каждый будет понимать, что его вклад в достижение общих целей заметен, у нас всегда будут успехи и достижения и мы всегда будем лучшим коллективом таможенных органов», - заключила начальник Псковской таможни.
Источник: Псковская Лента Новостей