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Лев Шлосберг надеется на интерес администрации области к ситуации с очистными сооружениями в Гдове

26.01.2017 11:58 ПЛН, Псков

Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») надеется на интерес администрации области к ситуации с очистными сооружениями в Гдове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная ситуация стала темой выступления руководителя фракции «Яблоко» на сессии Псковского областного Собрания.

Лев Шлосберг напомнил, что в РФ начался Год экологии. Одна из самых показательных ситуаций в Гдовскими очистными сооружениями.

Расходы 34 млн рублей - на первый этап 8 млн на второй 25 млн, в том числе 20 млн - средства гранта от «соседей» в размере 1 млн евро или 90% общей суммы расхода. Бюджет Псковской области финансировал 10%.

Очистные сооружения не работают. Год назад природоохранная прокуратура инициировала доследственную проверку. Уголовное дело не может быть возбуждено из-за отсутствия денег для проведения экспертизы. Очередная проверка закончилась несколько дней назад.

Лев Шлосберг надеется на интерес администрации Псковской области к этой ситуации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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