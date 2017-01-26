Лев Шлосберг надеется на интерес администрации области к ситуации с очистными сооружениями в Гдове

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Я ухожу из партии «неСправедливая Россия», но остаюсь в большой региональной политике - Иван Васильев95
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Лже-памятник как памятник лжи«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Поразительно, насколько легко наш народ воспринимает ложь. Любую ложь можно скормить нашему народу. Проглатывает только так, за...
Депутат Лев Шлосберг («Яблоко») надеется на интерес администрации области к ситуации с очистными сооружениями в Гдове. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная ситуация стала темой выступления руководителя фракции «Яблоко» на сессии Псковского областного Собрания.
Лев Шлосберг напомнил, что в РФ начался Год экологии. Одна из самых показательных ситуаций в Гдовскими очистными сооружениями.
Расходы 34 млн рублей - на первый этап 8 млн на второй 25 млн, в том числе 20 млн - средства гранта от «соседей» в размере 1 млн евро или 90% общей суммы расхода. Бюджет Псковской области финансировал 10%.
Очистные сооружения не работают. Год назад природоохранная прокуратура инициировала доследственную проверку. Уголовное дело не может быть возбуждено из-за отсутствия денег для проведения экспертизы. Очередная проверка закончилась несколько дней назад.
Лев Шлосберг надеется на интерес администрации Псковской области к этой ситуации.
Источник: Псковская Лента Новостей