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На соцсферу было направлено 63% от общей суммы расходов бюджета Великих Лук в 2016 году

26.01.2017 12:09 ПЛН, Псков

На общегородском совещании в администрации города Великие Луки были подведены итоги за минувший год. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации, об исполнении бюджета за 2016 год участников совещания проинформировала и.о. начальника финансового управления Наталья Дмитриева.

По ее словам, все первоочередные расходы бюджета города по состоянию на 1 января 2017 года профинансированы в полном объеме. Расходование бюджетных средств имело четко выраженную социальную направленность. В совокупности на функционирование социальной сферы направлено было 63% от общей суммы расходов. Это реализация мероприятий в области образования, физкультуры и спорта, культуры и социальной политики. По-прежнему преобладают расходы в сфере образования, серьезные финансовые вложения были направлены на укрепление и развитие материально-технической базы школ и детских садов, учреждений культуры и спорта. Это и ремонт школы № 13, реконструкция и техническое оснащение театра, строительство спортивных объектов.

На жилищно-коммунальное хозяйство было направлено 20% от всех произведенных расходов, в том числе на переселение граждан из ветхого аварийно жилищного фонда, газификацию города, строительство наружных сетей водопровода и канализации, снос многоквартирных ветхих домов, на различные мероприятия по благоустройству города, содержание и ремонт улично-дорожной сети, а также дворовых территорий.

Как отметила Н. Дмитриева, задачи, которые были поставлены перед муниципальным образованием на 2016 год по основным направлениям в части обеспечения сбалансированности бюджета, исполнения расходных  обязательств и предоставление муниципальных услуг выполнены. Для обеспечения этих задач была проведена работа по выявлению резервов и перераспределению бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений. Заработная плата бюджетникам выплачивалась своевременно, и просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы нет.

В бюджет города в 2016 году поступило 619,6 млн руб., 80% от поступлений по инспекции составили платежи от налогоплательщиков города Великие Луки, сообщила начальник межрайонной ИФНС № 2 по Псковской области Нелли Михайлова. Основные поступления налогов в бюджет города обеспечили такие организации как ЗАО «ЗЭТО», Великолукский мясокомбинат, великолукская межрайонная больница, ЗАО «ОЗ Микрон», ООО «Велмаш-С».

Источник: Псковская Лента Новостей



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