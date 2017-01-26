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Молодой семье из Дновского района пообещали помочь с пропиской и проверить дом на аварийность

26.01.2017 13:49 ПЛН, Псков

Молодая семья из поселка Дачное Дновского района обратилась к губернатору Псковской области Андрею Турчаку с жилищными вопросами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ходе личного приема обратившиеся пояснили, что уже два года глава семьи не может прописаться в доме, в котором проживает.

Как сообщила глава Дновского района Валентина Тюрина, причина состоит в том, что дом, в котором проживает семья, признан судом бесхозяйным. Он должен быть передан на баланс области, а потом только муниципалитета. Решение о передаче дома на уровень региона должно быть принято в феврале. Андрей Турчак поручил решить этот вопрос максимально оперативно.

Кроме того, жители поселка рассказали, что их дом ранее был признан аварийным, но теперь по документам таковым не является. Валентина Тюрина пояснила, что аварийным был признан не их дом, а соседний, просто здания были пронумерованы иначе, поэтому возникла путаница.

Губернатор региона ознакомился с фотографиями дома и счел необходимым провести комиссию, которая определит ее реальное состояние. И.о. начальника Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов выразил готовность провести соответствующие работы уже на следующей неделе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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