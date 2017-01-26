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Ведущие вузы проведут онлайн-трансляцию для абитуриентов 28 января

26.01.2017 13:49 ПЛН, Псков

28 января образовательная выставка «Навигатор Поступления-2017» будет проводиться в формате онлайн-трансляции для старшеклассников и родителей со всей России.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в оргкомитете «Навигатора поступления», участники смогут получить актуальную информацию о поступлении на бюджет в 2017 году в ведущие вузы страны: МГУ, ВШЭ, МГИМО, РЭУ, СПбГУ, ТПУ, САФУ, СПбПУ и другие.

В программе: мастер-классы по эффективной подготовке к ЕГЭ-2017 и встречи с представителями ведущих вузов. Будущие абитуриенты узнают, как получить дополнительные баллы при поступлении в вуз, и поймут, как избежать распространённых ошибок на ЕГЭ.

«Формат мероприятия позволяет участникам не только получить актуальную информацию о ЕГЭ и поступлении, но и даёт возможность задать все интересующие вопросы в прямом эфире, - рассказал руководитель оргкомитета Михаил Мягков. - Любой старшеклассник или родитель может пообщаться с представителями вузов, не выходя из дома. Именно поэтому мероприятие с каждым годом становится всё популярнее».

Образовательная онлайн-трансляция проводится для абитуриентов и их родителей в шестой раз. Участие в «Навигаторе поступления» бесплатно. Для посещения онлайн-трансляции необходима предварительная регистрация на сайте http://online.propostuplenie.ru/.

Образовательная выставка «Навигатор поступления» проводится с 2013 года в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и в формате онлайн-трансляции.

За несколько лет выставку посетили более 60 000 старшеклассников и родителей. В выставке принимают участие ведущие вузы, а также эксперты в подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и профориентации.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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