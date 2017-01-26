Ведущие вузы проведут онлайн-трансляцию для абитуриентов 28 января

Культура
15 апреля в Пскове состоится Благотворительный фестиваль национальностей «Добрый Псков - Город Культур!»1
Общество
Ветеран таможенной службы, экс-начальник Печорской таможни Николай Флегонтов отмечает 75-летний юбилей
Депутаты выберут представителей общественности для включения в состав квалификационной коллегии судей Псковской области
Вера Емельянова: Новый закон о соотношении зарплат руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений должен стимулировать их повышение
Здоровье
НОВОСТИ
Количество аварий, связанных с прорывами водопровода, в Великих Луках за последние годы снизилось почти в два раза
Политика
Сенатор Александр Борисов надеется на потепление отношений между Россией и США после избрания Дональда Трампа
Коммунист Петр Алексеенко избран заместителем председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию
Спорт
«Лицей №4 Псков» и «Палкинская СОШ» стали победителями областного финала общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»