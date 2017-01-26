Семинар для методических объединений педагогов прошел в Великолукской епархии

23 января в актовом зале Великолукской епархии состоялся семинар для методических объединений педагогов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, в его работе приняли участие преподаватели духовно-нравственных дисциплин города Великие Луки. Тема семинара - «Перспективные программы для преподавания Основ православной культуры в рамках ОДНКНР» (Основ духовно-нравственной культуры народов России).

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как курс, нацеленный на формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности». Главное назначение предмета направлено на развитие общей культуры школьника, формирование гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к народу, национальности, российской общности; воспитание уважения к представителям разных национальностей и вероисповеданий.

В ходе работы семинара руководитель Отдела религиозного образования и катехизации Великолукской епархии, протоиерей Сергий Матвеев познакомил педагогов с линией учебно-методических комплектов (УМК) по основам православной культуры протоиерея Бориса Пивоварова и священника Димитрия Долгушина. Все учебно-методические материалы комплекта были представлены участникам семинара для ознакомления, их можно было посмотреть и почитать. Кроме того, подготовленная протоиереем Сергием презентация позволила познакомиться с пособиями более детально, а также обсудить их значение и содержание.

«Новизна и уникальность представленных учебников заключается не только в том, что они составляют систематический курс, рассчитанный на 5-летний срок изучения, но и в том, что они впервые за всю историю преподавания Основ православной культуры обращаются к духовным проблемам милосердия и православной культуры семьи, выделив их в отдельные курсы для 8 и 9 классов общеобразовательных школ соответственно», - отметил протоиерей Сергий.

«Эти темы чрезвычайно важны не только для каждого человека, но и для общества в целом, авторами мудро учтен фактор своевременности подачи материала для размышлений над проблемами милосердия, любви и семейных отношений именно в подростковом возрасте. Несомненно, что использование УМК по основам православной культуры протоиерея Бориса Пивоварова и священника Димитрия Долгушина может принести добрые плоды в деле православного образования и воспитания старшеклассников», - подчеркнул священник.

Напомним, что единая линия учебно-методических комплектов для учащихся, подготовленная в Новосибирской митрополии, представлена пятью годичными учебными курсами с 5 по 9 классы: «Родное слово» (5 класс), «Родная история» (6 класс), «Православное искусство России» (7 класс), «Духовные основы милосердия» (8 класс), «Основы православной культуры семьи» (9 класс).

В состав комплектов по каждому учебному курсу вошли: учебное пособие (для учащихся 5, 6, 7, 8 и 9 классов); рабочая программа (для 5, 6, 7, 8 и 9 классов); рабочая тетрадь (для учащихся 5, 6 и 7 классов); хрестоматия (для 5 и 6 классов).

В состав единой линии УМК по основам православной культуры вошли также Концепция преподавания учебного предмета ОПК в 5-9 классах и книга для учителя (общая для 5–9 классов).

Авторами линии учебно-методических комплектов (УМК) по основам православной культуры являются: протоиерей Борис Иванович Пивоваров, учитель истории высшей квалификационной категории, доктор богословия, и священник Димитрий Владимирович Долгушин, учитель истории высшей квалификационной категории, кандидат филологических наук.

Разработанная в Новосибирской митрополии линия УМК по основам православной культуры была отмечена на Всероссийском педагогическом конкурсе «За нравственный подвиг учителя - 2014» - авторам присуждено звание победителей в номинации «Лучшая учебно-методическая разработка по курсу ОРКСЭ». Награждение состоялось на заключительном заседании XXIII Международных Рождественских образовательных чтений в Храме Христа Спасителя.

Источник: Псковская Лента Новостей