Проживающие на территории Псковской области иностранцы, беженцы и лица без гражданства будут получать пособие на ребенка

В Псковской области скорректирован закон о детских пособиях. Поправки приняты 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов большинством голосов по инициативе администрации Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Изменения вносятся для приведения в соответствие с федеральным законодательством. Не прописанные, но проживающие в Псковской области могут получить право на государственное ежемесячное пособие на ребенка в размере 225 рублей.

Уточняются категории иностранных граждан, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка. В предлагаемой редакции право на пособие получат проживающие на территории Псковской области иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы.

Факт проживания на территории области заявителей будет подтверждаться сведениями, получаемыми в рамках межведомственного взаимодействия в органах, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Получать пособия в нескольких регионах сразу не получится. Как уточнил накануне на заседании комитета начальник главного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, ведомство направляет множество запросов для предотвращения таких ситуаций.

Еще одно изменение - пособие не будут получать не только граждане, лишенные родительских прав, но и ограниченные в родительских правах. Данная мера применяется только по решению суда. Цель - повлиять на родителей.

Данная мера социальной поддержки действуют для детей от 0 до 16 лет. Она составляет 225 рублей ежемесячно, 450 - для одиноких матерей, для военнослужащих по призыву - 338 рублей на ребенка. Таких получателей в Псковской области 57 тысяч детей. На эти цели расходуется около 170 млн рублей в год.

Источник: Псковская Лента Новостей