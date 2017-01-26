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Проживающие на территории Псковской области иностранцы, беженцы и лица без гражданства будут получать пособие на ребенка

26.01.2017 13:58 ПЛН, Псков

В Псковской области скорректирован закон о детских пособиях. Поправки приняты 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов большинством голосов по инициативе администрации Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
 
Изменения вносятся для приведения в соответствие с федеральным законодательством. Не прописанные, но проживающие в Псковской области могут получить право на государственное ежемесячное пособие на ребенка в размере 225 рублей.
 
Уточняются категории иностранных граждан, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка. В предлагаемой редакции право на пособие получат проживающие на территории Псковской области иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы.
 
Факт проживания на территории области заявителей будет подтверждаться сведениями, получаемыми в рамках межведомственного взаимодействия в органах, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.
 
Получать пособия в нескольких регионах сразу не получится. Как уточнил накануне на заседании комитета начальник главного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, ведомство направляет множество запросов для предотвращения таких ситуаций.
 
Еще одно изменение - пособие не будут получать не только граждане, лишенные родительских прав, но и ограниченные в родительских правах. Данная мера применяется только по решению суда. Цель - повлиять на родителей.
 
Данная мера социальной поддержки действуют для детей от 0 до 16 лет. Она составляет 225 рублей ежемесячно, 450 - для одиноких матерей, для военнослужащих по призыву - 338 рублей на ребенка. Таких получателей в Псковской области 57 тысяч детей. На эти цели расходуется около 170 млн рублей в год.

Источник: Псковская Лента Новостей



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