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В пятницу в Псковской области ожидается мокрый снег и дождь

26.01.2017 17:56 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 27 января на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер западных направлений 3-8 м/сек.

Температура по области: -3…+2 градуса С.

Атмосферное давление высокое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Источник: Псковская Лента Новостей



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