В Пскове открывается уникальный исторический квест

В Пскове открывается уникальный исторический квест «Тайна княжны Псковской». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы квестов в Пскове QUESTQUEST.

«Возможно, псковская княгиня, замурованная в Гремячей башне, вдохновила Александра Пушкина на написание сказки о спящей царевне. По легенде, в склепе вечным сном спит прекрасная княжна. Рядом с гробом ее хранятся бочки с золотом, которые стережет нечисть. Чтобы расколдовать спящую красавицу, герой должен спуститься в склеп и провести у изголовья княжны 12 дней и 12 ночей, читая псалтырь. Многие смельчаки пытались пробраться в темницу, но нечистая сила насылала на них такой страх, что они убегали. Так, спящая красавица до сих пор ждет своего спасителя. Поговаривают, что ночью у башни из-под земли слышен звон монет, - напомнили организаторы. - Эта легенда затронула воображение не только великих писателей, но нас, создателей нового квеста».

В квесте «Тайна княжны Псковской» полностью воссоздан интерьер и быт древнего Пскова XVI века. В работе над проектом приняли участие десятки самых разных специалистов: от художников, кузнецов и декораторов до программистов, мастеров по электрике, звуку и механике. Квест будет интересен как детям, так и взрослым и рассчитан на часовое посещение группы до 5 человек.

Во время прохождения квеста игроки встретят известных исторических персонажей, которые внесли свою лепту в историю древнего Пскова.

В ближайшее время псковичи смогут посетить новый исторический квест, а пока в группе QUESTQUEST объявлен конкурс.

Открытие состоится в феврале по адресу: Октябрьский проспект, 54 (за ТК «Максимум», образовательный лофт «Хоть отбавляй»).

Источник: Псковская Лента Новостей