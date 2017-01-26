Управлению ЗАГС г. Великие Луки требуется главный специалист

Главное государственное управление юстиции Псковской области объявляет конкурс на замещение старшей должности государственной гражданской службы области категории «обеспечивающие специалисты» - главного специалиста управления ЗАГС г. Великие Луки.

К участникам конкурса предъявляются следующие квалификационные требования:

1. Среднее профессиональное образование, либо высшее профессиональное образование по специальностям: «юриспруденция», «филология», «история», «экономика», «государственное и муниципальное управление», либо иное профессиональное образование при наличии опыта работы в области речевых коммуникаций, делового общения, ведения делопроизводства

2. Без предъявления требований к стажу.

3. Знание Конституции РФ, системы организации, структуры и полномочий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти и местного самоуправления области; законодательства о государственной гражданской службе, федерального закона «Об актах гражданского состояния», Семейного Кодекса, Гражданского Кодекса и других нормативных правовых актов по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния, основ лексики, грамматики русского языка.

Условия прохождения службы: ненормированный служебный день, повышенная ответственность при исполнении служебных обязанностей.

Конкурс проводится в форме собеседования и (или) тестирования с конкурсантами не ранее 36 дней со дня опубликования объявления.

Гражданин РФ, изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет лично в ГГУ юстиции Псковской области документы по перечню п.7 Положения о конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. №112, в течение 21 дня со дня первого опубликования объявления.

Обращаться по адресу: г. Псков, ул. Пароменская, 21/33, Главное государственное управление юстиции Псковской области, второй этаж кабинет «отдел кадров», по рабочим дням с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Телефон 59-52-05, e-mail: info@justice.pskov.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей