Вера Емельянова: Новый закон о соотношении зарплат руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений должен стимулировать их повышение

Новый закон о соотношении зарплат руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений 1 к 4 должен стимулировать повышение зарплаты. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов при обсуждении закона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вера Емельянова сообщила, что фонд оплаты труда не меняется, уменьшение соотношения никак не должно отразиться на фактической зарплате. Цель его принятия - чтобы руководители стремились к увеличению зарплаты работникам.

«Почему в одном детскому саду средняя зарплата 12 тысяч рублей, в другом 19? Почему? Нужна очень серьезная работа по настройке», - отметила Вера Емельянова.

Источник: Псковская Лента Новостей