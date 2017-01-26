Ветеран таможенной службы, экс-начальник Печорской таможни Николай Флегонтов отмечает 75-летний юбилей

Ветеран таможенной службы, экс-начальник Печорской таможни (1991 - 2001 годы) Николай Флегонтов отмечает 75-летний юбилей. Символично, что Николай Петрович родился в Международный день таможни, который отмечается 26 января, и сегодня его поздравили с круглой датой начальник Северо-Западного таможенного управления Александр Гетман и сотрудники Псковской таможни. Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор Псковской таможни Наталья Князева, многие из тех, кто сегодня находился в зале, являются учениками и последователями Николая Петровича.

Перед началом торжественного собрания, посвященного подведению итогов работы Псковской таможни в 2016 году, сотрудники ведомства пожелали юбиляру крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни, а начальник СЗТУ преподнес ему памятный подарок.

Напомним, Николай Петрович Флегонтов - генерал-майор таможенной службы. Окончил Бугульминский индустриально-педагогический техникум и Чувашский сельскохозяйственный институт. Служил в Советской Армии, по возвращении работал преподавателем СПТУ №3 в деревне Лазарево Печорского района, заместителем начальника автоколонны 1454 в городе Печоры, инструктором райкома КПСС, председа­телем колхоза им. А.В. Суворова, вторым и первым секретарем Печорского райкома КПСС. В 1991- 2001 годы - начальник Печорской таможни.

Награжден медалью ордена «За за­слуги перед Отечеством» II степени. В 2009 году Николаю Флегонтову присвоено звание «Почетный гражданин Печорского района».

Источник: Псковская Лента Новостей