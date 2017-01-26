Депутаты выберут представителей общественности для включения в состав квалификационной коллегии судей Псковской области

Псковское областное Собрание депутатов проведет отбор кандидатов на назначение представителей общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее постановление принято 26 января на сессии регионального парламента в связи с окончанием срока полномочий квалификационной коллегии судей Псковской области.

В состав квалификационной коллегии судей Псковской области входят семь представителей общественности, назначаемых областным Собранием сроком на 4 года.

Представителями общественности могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование.

Представителями общественности не могут быть граждане:

совершившие порочащие их поступки, в том числе ранее судимые;

замещающие государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы;

являющиеся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

являющиеся адвокатами и нотариусами.

Кандидатуры рассматриваются областным Собранием по предложению общего собрания работников организаций, зарегистрированных на территории Псковской области, а также действующих и зарегистрированных на территории региона общественных объединений. При этом кандидаты не быть работниками организаций, членами (учредителями, участниками) общественных объединений, выдвинувших соответствующего кандидата.

Областное Собрание не позднее чем за 60 дней до окончания срока полномочий квалификационной коллегии судей Псковской области принимает решение о проведении отбора кандидатов на назначение представителей общественности, которое подлежит опубликованию не позднее чем через 7 дней со дня принятия решения.

Назначение представителей общественности производится областным Собранием на конкурсной основе тайным голосованием.

Кандидат, не набравший необходимого количества голосов для назначения представителем общественности, вправе вновь участвовать в процессе отбора.

Источник: Псковская Лента Новостей