Сегодня: Четверг, 26 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам Кинокайф Зарплата бюджетников в Псковской области Полититоги года Легкий переход Купи у фермера Лучшая интерьерная печать в Пскове
Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Зарплата бюджетников в Псковской области: Как накаляются требования

Дискуссия по проблеме начисления и выплаты стимулирующей части заработной платы работникам бюджетной сферы в Псковской области, инициированная Псковским облсовпрофом, шла два часа. Но и за это...39



Музеи Московского Кремля запустили новую экскурсию

26.01.2017 15:18 ПЛН, Псков

Посетители Музеев Московского Кремля смогут опробовать новый экскурсионный маршрут, сообщила методист музея Лариса Соловьева.

«У нас появилась новая тематическая экскурсия, посвященная древнему Кремлю и святым обителям, которые находились недалеко от Спасских ворот», - сказала Л.Соловьева журналистам в четверг, сообщает «Интерфакс».

Она рассказала, что экскурсия начинается на Соборной площади. Затем посетители переходят в Новый кремлевский сквер. Там они смогут заглянуть в археологические окна, вмонтированные в брусчатку, и увидеть результаты археологических раскопок. После этого экскурсовод покажет посетителям экспозицию Вознесенского монастыря, которая находится в пристройке при Архангельском соборе.

Л.Соловьева отметила, что информация об экскурсии уже размещена на сайте музея.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь