Музеи Московского Кремля запустили новую экскурсию

Посетители Музеев Московского Кремля смогут опробовать новый экскурсионный маршрут, сообщила методист музея Лариса Соловьева.

«У нас появилась новая тематическая экскурсия, посвященная древнему Кремлю и святым обителям, которые находились недалеко от Спасских ворот», - сказала Л.Соловьева журналистам в четверг, сообщает «Интерфакс».

Она рассказала, что экскурсия начинается на Соборной площади. Затем посетители переходят в Новый кремлевский сквер. Там они смогут заглянуть в археологические окна, вмонтированные в брусчатку, и увидеть результаты археологических раскопок. После этого экскурсовод покажет посетителям экспозицию Вознесенского монастыря, которая находится в пристройке при Архангельском соборе.

Л.Соловьева отметила, что информация об экскурсии уже размещена на сайте музея.

Источник: Псковская Лента Новостей