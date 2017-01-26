Александр Борисов: Избиратель разберется с депутатами, объявившими себя банкротами

У члена Совета Федерации от Псковского областного Собрания Александра Борисова двоякое отношение к закону о банкротстве физических лиц, вступившему в силу 1 октября 2016 года.«Вообще, если применять слово «банкротство» в предпринимательстве, оно означает «финансовое оздоровление». Когда речь идет о физлицах, в том числе и депутатах, такая тема происходит: «Ну все, у меня денег больше нет, вставайте очередь за деньгами - может, когда-нибудь отдам». Это (такая позиция - ред.) уже сомнительна», - подчеркнул сенатор в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

«Понятно, что по закону банкротство не является ограничением для того, чтоб исполнять депутатские полномочия, но, думаю, избиратель разберется, в том числе и с теми (депутатами - ред), кто объявляет себя банкротом», - заключил гость студии.

Напомним, в России с 1 октября вступил в силу закон о банкротстве (несостоятельности) граждан. Закон позволяет гражданам, не имеющим возможности расплатиться с долгами, снять с себя долговое бремя, объявив себя банкротом. Процедура банкротства состоит из нескольких этапов. Сначала заемщик или кредитор подает заявление в арбитражный суд по месту регистрации должника. В заявлении должны быть указаны наименование саморегулируемой организации, из числа членов которой гражданин хочет назначить арбитражного управляющего, либо конкретного управляющего. Далее имеются три варианта: кредитор, должник и управляющий договариваются о реструктуризации, подписывают мировую, а если это невозможно - идут в суд. Когда он признает должника банкротом, его имущество продают на электронных торгах, а все долги или их часть списывают. Пока идет процедура, гражданин не может выезжать из страны, а в течение пяти следующих лет - брать кредиты и занимать руководящие посты.

С начала действия данного закона в Псковской области банкротами попросили себя признать депутаты Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, Олег Брячак и Наталья Тудакова.

Источник: Псковская Лента Новостей