Александр Борисов: Избиратель разберется с депутатами, объявившими себя банкротами

Культура
15 апреля в Пскове состоится Благотворительный фестиваль национальностей «Добрый Псков - Город Культур!»1
Общество
Конкурс детских рисунков «Один день из жизни Прасковьи Молочковой» стартует на Псковской Ленте Новостей
Здоровье
НОВОСТИ
Количество аварий, связанных с прорывами водопровода, в Великих Луках за последние годы снизилось почти в два раза
Политика
Руководители ряда государственных и муниципальных учреждений Псковской области могут потерять в зарплате1
Сенатор Александр Борисов надеется на потепление отношений между Россией и США после избрания Дональда Трампа2
Спорт
«Лицей №4 Псков» и «Палкинская СОШ» стали победителями областного финала общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу»