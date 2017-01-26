В Пскове проходит конференция регионального отделения ВСМС

Сегодня, 26 января, в Пскове проходит II Отчётно-выборная конференция Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, с представителям муниципалитетов с приветствием обратился губернатор Псковской области Андрей Турчак.

«Хочу поблагодарить вас за труд на земле. Вы ближе всего к народу, знаете его надежды и чаяния. Считаю, что псковская организация ВСМС состоялась как проводник интересов нашего населения. Главная функция ее - сделать так, чтобы вопросы местного значения были услышаны не только на региональном, но и федеральном уровне. Руководителю регионального ВСМС Ивану Цецерскому удается отстаивать интересы на различных площадках: он входит в руководящие органы на федеральном уровне, в Совете Федерации. Голос региона услышан», - сказал губернатор и призвал делегатов конференции поддержать руководящие органы регионального отделения ВСМС.

Конференцию продолжил отчет председателя регионального отделения ВСМС, главы города Пскова, члена Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Ивана Цецерского. «Развитию местного самоуправления в Псковской области вот уже 10 лет способствует слаженная работа представителей муниципалитетов с региональным отделением ВСМС. На 1 января 2017 года общее количество членов Псковского регионального отделения ВСМС насчитывает 381 человек на 26 местных отделений (24 района и 2 города)», - сказал Иван Цецерский.

Он также определил ряд задач и приоритетных направлений деятельности Регионального отделения. «Актуальным остается вопрос недостаточной численности членов организации, ведения работы с молодежью, участие в выборных кампаниях на территории региона и, разумеется, уставная деятельность», - сказал глава города.

Источник: Псковская Лента Новостей