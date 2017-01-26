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Состоятельные россияне не верят в укрепление рубля и хранят деньги в иностранной валюте

26.01.2017 15:57 ПЛН, Псков

Состоятельные россияне не верят в укрепление рубля и хранят деньги в иностранной валюте. Об этом в четверг, 26 января, заявил глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов, сообщает Rambler News Service.
 
Он отметил, что богатые сомневаются в стабильности национальной валюты. «Богатые россияне не верят в то, что тенденция укрепления рубля на горизонте двух-трех лет продолжится», - сказал Задорнов.
 
Как пишет «Лента.ру», после того как в течение 2016 года курс рубля демонстрировал рост, это противоречит здравому смыслу, отметил Задорнов. При этом, отметил он, основная масса населения страны - 80 процентов - перевела свои сбережения в рубли. «Массовое поведение достаточно рационально», - считает глава ВТБ 24.

Источник: Псковская Лента Новостей



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