Великолукские депутаты рассмотрели изменения и дополнения в бюджет на 2017 год

На очередном 64-м заседании Великолукской городской Думы депутаты рассмотрели изменения и дополнения в бюджет на 2017 год, а также вопросы дополнительных услуг, оказываемых учебными учреждениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Великих Лук.

По традиции, первым вопросом обсуждения стали поправки в бюджет. Как пояснила и. о. начальника финансового управления администрации города Наталья Дмитриева, они обусловлены изменениями в бюджетной классификации РФ, в связи с чем изменились коды видов доходов. Соответственно, корректировке подверглись и показатели расходной части бюджета в части применения бюджетной классификации. Как отметила Наталья Дмитриева, данные изменения не влияют на основные параметры бюджета, который ориентирован на развитие социальной сферы и улучшение уровня жизни великолучан. Большинство парламентариев предложенные технические поправки поддержали.

Затем в ходе заседания депутаты обсудили ряд вопросов, связанных с дополнительными платными услугами, которые предоставляют школы и детские сады. «Все помнят из школьного курса физики, что существует семь основных цветов спектра, а кроме этого еще тысячи полутонов и оттенков. Так и с образовательными услугами, - отметил депутат городской думы, директор кадетской школы Игорь Гоголев. - Город дает ребенку возможность получить дополнительные образовательные услуги по основным направлениям на бесплатной основе. Вы бы устали слушать, если начать перечислять все те кружки, которые на бесплатной основе ведутся в Доме детского творчества, спортивных школах, детских садах. И поверьте, их не меньше, чем в советское время».

«На родительских собраниях выясняется вопрос, чего еще не хватает для развития ребенка, выясняется востребованность запроса, согласуется вопрос о платной основе услуги. Только после этого идет расчет у экономиста, и не с потолка, а по строгой методике, и вопрос выносится на думу. Родители иногда ждут нашего с вами решения по несколько месяцев», – обратился он к коллегам-депутатам. Большинством голосов предложенный перечень дополнительных услуг лицея № 11, школы № 9, детского сада № 3 был утвержден.

Также парламентарии согласовали тарифы на платные услуги, предоставляемых МАУ «Бизнес-инкубатор «Новация» и внесли поправки в ранее принятые решения, вызванные изменениями в федеральном законодательстве.

Источник: Псковская Лента Новостей