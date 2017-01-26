«Единороссы» считают неуместным проведение квестов и шоу, связанных с событиями Великой Отечественной войны

В «Единой России» предлагают не подменять памятные мероприятия, связанные с памятными датами Великой Отечественной войны, модными квестами.

«Нельзя превращать памятные даты в фарс и игру. Мы понимаем, что сегодня есть модные развлечения, квесты, но вряд ли они помогут молодому поколению глубже понять подвиг блокадников», - цитирует в четверг пресс-служба партии члена комитета Госдумы по культуре Сергея Боярского, сообщает «Интерфакс».

По его мнению, погоня за такого рода новыми форматами ради привлечения внимания молодежи к дате, связанной с блокадой, неуместна.

Это касается и других мероприятий, приуроченных к памятным датам, связанных в нашей стране с событиями Великой Отечественной войны, уточнили в партии.

Как отмечается в сообщении, празднества в честь дня прорыва немецкого кольца вокруг Ленинграда становятся все более неоднозначными. «Единороссы», в частности, ссылаются на СМИ, которые все чаше рассказывают о том, что воспоминания блокадников заменяют квестами и шоу.

«К примеру, в Хабаровске была объявлена акция в "Магазинах радости": населению было предложено продержаться сутки на 125-граммовом кусочке хлеба, испеченном по "блокадной рецептуре" - с добавлением жмыха, опилок, целлюлозы и прочего»,- недоумевают в партии.

Кроме того, в памятные дни прорыва блокады в российских городах от Ярославля до Нарьян-Мара намечаются молодежные квесты «Блокада Ленинграда», сообщают «единороссы».

Источник: Псковская Лента Новостей