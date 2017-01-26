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В Пскове обсудили вопросы организации реабилитационной помощи семьям

26.01.2017 16:25 ПЛН, Псков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приняли участие в проектном семинаре на тему «Разработка проекта межведомственной системы выявления семей группы риска, оказания им профессиональной поддержки и помощи, организации реабилитационной помощи семьям в тяжелой жизненной ситуации с учетом регионального законодательства и сложившейся практики».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, семинар проведен в рамках реализации проекта «Цикл семинаров для специалистов НКО, занимающихся предотвращением семейного неблагополучия», который осуществляет Некоммерческое партнерство Национальная ассоциация реабилитационных центров.
 
В ходе мероприятия обсуждались вопросы, связанные с эффективностью проводимой профилактической работы в сфере незаконного оборота наркотиков и употребления наркотических средств, психотропных веществ в образовательных учреждениях Псковской области. Рассматривались также проблемы вовлечения выпускников школ-интернатов в профессиональную среду, адаптации детей-инвалидов из детских домов.
 
Участники семинара получили хорошую возможность пообщаться, обменяться опытом, послушать выступление высокопрофессионального специалиста Александра Шабанова.

Источник: Псковская Лента Новостей



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