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«Хлеб той зимы» можно будет снова попробовать в Пскове 27 января

26.01.2017 17:03 ПЛН, Псков

В пятницу, 27 января, в Пскове в рамках памятных мероприятий, посвященных Дню полного снятия блокады Ленинграда, на пересечении улицы Пушкина и улицы Ленина уже второй год подряд пройдет акция «Хлеб той зимы» в рамках патриотического проекта «Чтобы помнили...».
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, инициаторами проведения мероприятия являются Псковское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и Псковская региональная молодежная организация «Вечевой Орден».
 
 
В рамках акции у горожан будет возможность попробовать «блокадный хлеб», испеченный по оригинальному рецепту, узнать историю знаменитого Псковского партизанского обоза с продовольствием для осажденного Ленинграда, а также получить информационные материалы, посвященные героическим дням блокады: листовки, газеты времен Великой Отечественной войны, издававшиеся в Ленинграде и Пскове.
 

Источник: Псковская Лента Новостей



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